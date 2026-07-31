Pepe Díaz Azorín, Diego Coello, El Español y la Policía Local de Alfàs del Pi, premios Illeta d'Or de Altea

Acto de entrega de los premios Illeta d'Or - COFRADÍA CASTELL L'OLLA

ALICANTE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía del Castell de l'Olla de Altea (Alicante) ha entregado sus premios Illeta d'Or --que distinguen a aquellas personas e instituciones cuya colaboración ha sido esencial para el desarrollo de este espectáculo de fuegos artificiales-- a Pepe Díaz Azorín, Diego Coello, El Español y la Policía Local de Alfàs del Pi.

Por acuerdo de la Junta Directiva, se ha concedido una distinción a Diego Coello, fotógrafo y periodista alteano, por "su mirada atenta y su palabra precisa, que durante años han acompañado y difundido la magia del Castell". Ha recibido el galardón de manos del cófrade Jose Vicente Llopis.

Igualmente, se ha recordado a José Díaz Azorín, cuya "sensibilidad artística dio vida al primer cartel anunciador hace cuatro décadas" y cuyo "recuerdo permanece ligado para siempre a esta celebración". El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha entregado el galardón al presidente de la Cofradía Castell de l'Olla en representación de la familia.

Por su parte, la Policía Local de l'Alfàs del Pi ha sido galardonada por su "compromiso y colaboración, garantizando cada año la seguridad y fluidez de los accesos para que miles de personas puedan disfrutar del espectáculo". Joaquín Ortiz, jefe de mando, ha recibido la distinción de manos del presidente de la Cofradía, Jose Pérez Gorgoll.

En la categoría de medio de comunicación se reconoce a El Español, "cuya delegación en la Comunitat y en particular en Alicante siempre ha estado comprometida con el Castell de l'Olla". El director general de Promoción Institucional de la Generalitat, Francisco González, ha hecho entrega del premio al delegado en la CV, Daniel Valero y al delegado de Alicante, Héctor Fernández.

El presidente de la Cofradía del Castell de l'Olla, José Pérez Gorgoll, ha agradecido "profundamente la contribución de todos los premiados que forman ya parte de la historia viva del Castell".

El Castell de l'Olla de Altea de este año se disparará el sábado 8 de agosto a las doce de la noche. Esta edición ha contado con el cartel anunciador diseñado por el alteano Damià y el pregón a cargo de la bisnieta de Joaquín Sorolla, la también alteana Beatriz Lotente-Sorolla.