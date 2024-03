Pere Baenas da un "paso atrás" y renuncia a plantar en Especial: "Se ha vuelto cada vez más insostenible"

El artista promete "despedirse" con un primer premio para Convento con una falla "al más alto nivel": "La comisión se lo merece"

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista fallero Pere Baenas ha anunciado que, tras una etapa de 25 años plantando en la sección Especial de las Fallas de València, ha decidido "parar", de manera que no continuará el próximo año en la máxima categoría. Entre las razones de este "paso atrás", el artesano ha señalado la "autopresión de la competición", el hecho de que el oficio se ha vuelto "cada vez más insostenible" y que en otros ámbitos artísticos "se valora más" la labor del gremio.

El artesano de Daimús (Valencia), que este año también planta la falla municipal --'Dos palomas, una rama' junto a Escif--, argumenta, en un comunicado, que "después de 25 años consecutivos plantando en Especial y de 36 desde que empecé con mi taller" ha tomado "la meditada decisión de parar en esta apasionante labor". "Ha sido un viaje increíble, lleno de creatividad, trabajo arduo y momentos inolvidables. Desde mis primeros pasos en este mundo hasta hoy, he dedicado mi corazón y mi alma a dar vida a fallas que reflejan nuestra cultura, historia y tradiciones", ha resumido.

El artesano explica los "varios motivos" que hay detrás de esta decisión. En primer lugar, sostiene que el oficio "se ha vuelto cada vez más insostenible". "Las demandas logísticas, financieras y emocionales han alcanzado un punto en el que necesito tomar un paso atrás para evaluar y reajustar mi enfoque", subraya.

Por otro lado, ha apuntado que en otros ámbitos artísticos "se valora más" la labor de los artistas falleros. "He tenido la oportunidad de explorar diferentes formas de expresión artística y he encontrado un mayor reconocimiento fuera del mundo de las Fallas. Esta experiencia me ha llevado a reflexionar sobre mi trayectoria y a considerar nuevas oportunidades fuera de este ámbito", ha expuesto.

Además, ha reconocido que la "autopresión" de la competición "ha sido abrumadora" y ha apuntado que "mantener el nivel durante tantos años consecutivos" ha sido "un desafío constante y cada vez se vuelve más pesado". Por ello, considera necesario "parar para liberarme de esta carga y volver a conectar con mi pasión por el arte".

Por último, ha considerado "crucial" dedicar "más tiempo" a su familia: "A lo largo de estos años, han sido un apoyo incondicional y siento la necesidad de devolver un poco de ese tiempo y energía que me han brindado".

En este punto, ha mostrado su "profunda gratitud" a todas las personas que han apoyado su trabajo "a lo largo de estos años", también a los miembros de su equipo, a las comisiones, patrocinadores y a "cada persona que ha admirado nuestras fallas y ha compartido su entusiasmo con nosotros".

Baenas, aunque asegura que esta decisión "representa un cambio", reconoce sentirse "emocionado" por lo que el futuro le tiene "reservado": "Estoy seguro de que este tiempo de reflexión será el impulso que necesito para seguir creciendo como artista y pensar en proyectos aún más emocionantes y creativos nunca vistos hasta el momento".

"HITOS"

El artesano de Daimús añade que se despide de la sección Especial "con la tranquilidad de haber logrado hitos" como ser "el primer valenciano en plantar en la sección Especial de Alicante en 2002 ganando el primer premio, abriendo un camino para mis compañeros"; ser "el único artista que ha plantado en el Ayuntamiento de València, sección Especial tanto de València como Alicante en el mismo año (2007)" y ser "el primer artista galardonado con el primer premio de la Especial en València y Alicante en 2014, repitiendo este hito en 2018".

Ahora, admite que en su mente "solo queda conseguir el primer premio de Especial de València y Alicante plantando a su vez la falla de mis sueños, el Ayuntamiento de València, la que veía desde pequeño en la televisión". "Gracias por ser parte de este viaje increíble. Nos vemos pronto con nuevas sorpresas y emocionantes proyectos", agrega Baenas.

"QUIZÁ HAYA OTRA ETAPA, PERO ESO ESTÁ POR VENIR"

En un encuentro con los medios este miércoles, en el que la falla Convento Jerusalén ha presentado los proyectos que plantará este mes de marzo, Baenas ha destacado que su "creatividad" está "resumida" en esta falla, de lema 'OlimpIA', cuyas primeras piezas han llegado esta pasada noche la plaza. "Es mi última falla de Especial en esta primera etapa de 25 años, quizá haya otra de 25 años más, pero eso está por venir", ha expresado.

En esta línea, ha defendido que ha puesto "todo el corazón y el empeño" en desarrollar una falla "de mucha calidad", basada en la cultura griega, "de la que hemos heredado muchas cosas". Así, ha explicado que en 'OlimpIA' cada dios --guerra, paz o sabiduría-- representa a la inteligencia artificial "en su globalidad".

Baenas ha resaltado que en esta falla el público podrá encontrar algo que "se ha ido perdiendo con el tiempo" como es el riesgo: "Los artistas lo implantaron en unos años en que ya los medios técnicos eran más sofisticados y podían hacerse fallas más arriesgadas". En este sentido, ha reivindicado este componente para "hacer fallas difíciles de sostener".

"No se debe perder esa esencia de la falla compositiva, arriesgada y del equilibrio", ha defendido el artesano, que ha destacado que este aspecto "llama mucho la atención a los de fuera y a los expertos". "Es el equilibrio que le hacemos a las construcciones falleras", ha añadido. Precisamente por ello, ha indicado que este año ha intentado un remate de la falla "bastante arriesgado".

Asimismo, Baenas ha considerado que con este proyecto la comisión Convento Jerusalén puede competir "al más alto nivel". "He puesto todo mi esfuerzo y dedicación, es una falla muy mimada que hemos tratado con muchísimos detalles", ha admitido.

ASPIRA A "DESPEDIRSE" CON UN PRIMER PREMIO

Por último, el artista ha mostrado su deseo de "despedirse" de la sección Especial con un primer premio, un "magnífico galardón" para cerrar esta etapa de su "vida artística". "Sería muy bonito y la comisión --Convento Jerusalén-- también se merece que su esfuerzo por hacer grandes fallas se vea recompensado", ha afirmado. En todo caso, ha asegurado que lo que más le llenaría es que cuando esté plantada la falla "le guste a todo el mundo" y que se vea que ha conseguido "el objetivo de llegar al tope" de sus posibilidades.

Convento Jerusalén ya anunció el pasado enero que la de este 2024 sería la última falla que Baenas plantaría en esta demarcación. Para el artesano de Daimús (Valencia) será su séptima y última falla de este ciclo en la comisión de sección Especial, con la que aspirará a conseguir su cuarto primer premio como mejor falla de València.

La decisión de poner el punto y final a este "ciclo brillante" se adoptó de "mutuo acuerdo" entre falla y artista. Un 'adiós' que llegó después de ocho años y siete fallas plantadas por Baenas para la comisión del sector La Roqueta-Arrancapins. Durante esta etapa, Baenas ha conseguido tres primeros premios y tres terceros de sección Especial --la máxima categoría-- con las seis fallas que ha plantado en Convento Jerusalén, la comisión que preside actualmente Francisco Segura.

Así, este 2024 plantará su séptima y última falla de este ciclo, con la que aspira a recuperar el primer premio de sección Especial. Un título que, tras varios años consecutivos para la falla Convento Jerusalén, el pasado 2023 consiguió la comisión Exposició-Misser Mascó. En caso de conseguirlo de nuevo este año, Baenas se convertiría en el artista más laureado que ha plantado en Convento Jerusalén.

Baenas se suma al artista Vicente Martínez Aparici, quien hace apenas unos días anunció que este ejercicio "cerrará un ciclo" tras siete años de trabajos para la comisión Cuba-Literato Azorín y que no plantará en sección Especial en las Fallas de 2025. "Necesito un pequeño respiro, un paréntesis y descansar un poco", explicó.