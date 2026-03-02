Pérez Llorca aboga por que haya un "entendimiento diplomático" para que la guerra en Irán acabe "cuanto antes"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este lunes en Elche (Alicante) - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

La Generalitat está en contacto con los valencianos atrapados por el conflicto, dice que hay "tranquilidad" y esperan "indicaciones"

ELCHE (ALICANTE), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado este lunes por que haya un "entendimiento diplomático" para que la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán acabe "cuanto antes" y que se pueda "ir retomando una situación, dentro de lo que hay, con cierta normalidad".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en Elche (Alicante), donde ha firmado el memorando de entendimiento con la empresa aeroespacial PLD Space para impulsar su nuevo proyecto inversor, al ser preguntado por la presencia de valencianos en países de la zona en conflicto.

"Hay algunos valencianos en algunos de los países que han tenido algún ataque por parte de Irán", ha dicho, al tiempo que ha añadido que este mismo lunes por la mañana han mantenido contacto con representantes suyos. "Hay tranquilidad, está el espacio aéreo cerrado y, por lo tanto, por lo que sé, es recomendable que no se muevan", ha señalado el 'president'.

Según Pérez Llorca, quien ha apuntado que no hay constancia de valencianos en Irán, existe un contacto de todos con la embajada española y están a la espera de "indicaciones". "Con la situación tan hostil que hay en estos momentos es recomendable que ese espacio aéreo esté cerrado, por lo tanto hay que tener precaución y prudencia", ha agregado.

Además, el jefe del Consell ha manifestado que es complicado en estos momentos saber cómo puede afectar el conflicto a las importaciones y exportaciones valencianas, ya que acaba de comenzar, pero sí ha dicho que espera que pueda resolverse "cuanto antes".

Entre los valencianos atrapados habría integrantes del equipo juvenil del Valencia Basket, que se encuentran en un hotel en Dubái (Emiratos Árabes) y que siguen a la espera de poder regresar a España, tras la suspensión de la Adidas Euroleague Next Generation.