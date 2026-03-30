Pérez Llorca afirma que Mónica Oltra "no debería ser candidata ni estar en activo en la política"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c), durante una reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, considera que la exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, "no debería ser la candidata (a la Alcadía de València) ni estar en activo en la política", ante la causa judicial que tiene abierta.

En este punto, el jefe del Consell ha criticado el "doble rasero" de la coalición, ya que cuando otro proceso judicial afecta a "cualquier político" asume que éste "es culpable por el hecho de que lo citen".

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios de comunicación en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, después de que este sábado Oltra anunciase su intención de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de Compromís a la Alcaldía de València.

"Yo ya dije en su momento que, en mi partido, una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por ocultar junto a gran parte de su equipo los abusos sexuales a una menor no podría ser candidato ni candidata", ha opinado Pérez Llorca en referencia al hecho de que el Juzgado de Instrucción número 15 de València abrió en marzo juicio oral contra Oltra e integrantes de su equipo en la Conselleria por el supuesto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Esta decisión llegó tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía.

El presidente de la Generalitat ha criticado la "doble moral" y "doble rasero que tiene Compromís o que tiene la izquierda", porque "cuando hay algún proceso judicial que afecta a cualquier político que no sea de su corriente, automáticamente es culpable por el hecho de que lo citen".

Juanfran Pérez Llorca cree que las acusaciones contra Mónica Oltra son "la cuestión más grave" que él recuerda que "se ha producido en la historia de la Comunitat Valenciana y de España". Así, ha subrayado: "Yo creo que los hechos son de por sí ya muy graves para plantearse volver a la política".

"RESPONSABILIDAD POLÍTICA"

El dirigente 'popular' ha afirmado que "hay siempre una responsabilidad penal que tienen que determinar los jueces" y que él no sebe valorarla porque cree "en la presunción de inocencia de todas las personas", sean o no de su partido. Sin embargo, ha añadido que luego está la "responsabilidad política".

Para Pérez Llorca, "las responsabilidades políticas, cuando se asumen, no vale asumirlas solo en un periodo de tiempo de forma temporal". "Cuando se asumen, se asumen, y eso es lo que creíamos que había hecho" Mónica Oltra.

Además, ha incidido en que la exvicepresidenta "siempre exigía a todos los gobernantes del Partido Popular" esta responsabilidad política "por el mero hecho de ser imputados".

"Parece ser que ellos han cambiado el criterio. Yo la seguro que yo no. Yo creo que una persona como Mónica Oltra no debería ser la candidata ni estar en activo en la política", ha zanjado