Pérez Llorca afronta esta semana en Les Corts su primera sesión de control como 'president' de la Generalitat

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se enfrentará esta semana a su primera sesión de control en Les Corts como jefe del Consell. La última fue a mediados de octubre, con Carlos Mazón todavía al frente de la Administración autonómica.

Pérez Llorca acudirá de nuevo al parlamento valenciano, donde hasta hace unos meses ejercía como síndic del PP, pero lo hará ahora como 'president' de la Generalitat tras ser investido a finales de noviembre gracias a los 40 votos de su partido y los 13 de Vox.

El pleno de Les Corts de esta semana, el primero del nuevo periodo de sesiones iniciado el lunes 9 de febrero, comenzará el miércoles con el juramento o promesa de la nueva diputada del PSPV Raquel Cámara, que entra en la cámara autonómica en sustitución de Sonia Borruey tras haber sido nombrada esta última directora general de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA).

Seguidamente tendrá lugar la comparecencia del 'president' de la Generalitat para responder a las preguntas de interés general para la Comunitat Valenciana formuladas por los grupos parlamentarios y las interpelaciones a los consellers.

En este caso, el titular de Sanidad, Marciano Gómez, será cuestionado por el PSPV sobre la política general de su departamento respecto a la reutilización de material sanitario de un solo uso y por Compromís sobre las concesiones administrativas sanitarias.

A continuación se debatirá y votará el dictamen del proyecto de ley de creación del Ilustre Colegio de Economistas de Valencia y tendrá lugar el debate de totalidad del proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). El PSPV y Compromís han presentado enmiendas a la totalidad.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS VPP

El punto octavo será las propuestas de creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación de la promoción de viviendas protegidas de la cooperativa Residencial Les Naus en la ciudad de Alicante. El PSPV, Compromís y Vox han presentado sendas iniciativas, pero salvo sorpresa solo saldrá adelante la de la formación de Santiago Abascal, ya que el PP avanzó esta pasada semana su apoyo.

El pleno de Les Corts también procederá a la elección de los vocales del Consejo Valenciano de Transparencia y a las presidencias de los consejos sociales de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la Universidad de Alicante (UA). También elegirá a los vocales en representación de los intereses sociales de los consejos sociales de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y a los propuestos por los grupos parlamentarios.

Respecto a la toma en consideración de proposiciones no de ley (PNL), la cámara debatirá esta semana una iniciativa del PP sobre la mejora, el mantenimiento y el incremento de las inversiones ferroviarias; una del PSPV sobre el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España; una de Compromís sobre la dimisión de Carlos Mazón como diputado de Les Corts; y una de Vox sobre el "problema" de la okupación e inquiokupación.