Pérez Llorca analizará con sectores económicos y sociales medidas para dar respuesta a los efectos de la guerra de Irán

Archivo - Pérez Llorca analizará con los sectores económicos y sociales medidas para dar respuesta a los efectos derivados de la guerra de Irán - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantendrá este lunes una reunión con los principales sectores económicos y sociales de la Comunitat Valenciana con el objetivo de "analizar la situación actual y definir una estrategia conjunta frente a los efectos derivados de la guerra de Irán sobre el tejido empresarial valenciano".

Este encuentro extraordinario del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos contará con la participación de organizaciones empresariales, sindicatos, cámaras de comercio y otros actores clave de la economía autonómica, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y el encarecimiento de costes energéticos, logísticos y de materias primas.

El jefe del Consell ha subrayado la importancia de "anticiparse a los impactos económicos que puedan afectar a nuestras empresas, especialmente a los sectores más expuestos al comercio exterior y al aumento de los costes de producción".

En este sentido, apuesta por actuar de forma coordinada para "proteger el empleo, garantizar la competitividad de nuestras empresas y reforzar la resiliencia de la economía valenciana".

Durante la reunión se abordarán posibles medidas de apoyo como líneas de financiación, incentivos fiscales, y acciones específicas para sectores estratégicos.

Asimismo, se estudiarán propuestas para reforzar la internacionalización de las empresas valencianas y diversificar mercados, con el fin de reducir la dependencia de zonas afectadas por conflictos geopolíticos, así como avanzar en la simplificación y agilización de trámites para mejorar la competitividad.

Finalmente, Pérez Llorca ha reiterado el compromiso del Consell de mantener un diálogo permanente con los agentes sociales y económicos, asegurando que "la colaboración y la unidad son fundamentales para superar este escenario complejo y seguir avanzando en el crecimiento sostenible de la Comunitat Valenciana".