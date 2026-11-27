Acto de campaña del PP en Alzira (Valencia) - PPCV

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido el "trabajo y la implicación de toda la organización" del PPCV durante la campaña electoral y ha animado a "mantener el esfuerzo hasta el último momento" para "conseguir el cambio en España con Alberto Núñez Feijóo".

Así se ha manifestado el presidente del PPCV durante la comida celebrada en Alzira (Valencia) y que ha servido como cierre de campaña oficial para las elecciones de este próximo domingo, 29 de noviembre.

Junto a él han participado la alcaldesa de Valencia y número 1 al Congreso, María José Catalá; la cabeza de lista al Senado, Susana Camarero y el presidente del PP provincia, Vicent Mompó, así como numerosos cargos del partido, militantes y afiliados, junto con el resto de miembros de las candidaturas a las Cortes Generales.

Durante el encuentro, Pérez Llorca ha felicitado a los candidatos al Congreso y al Senado, encabezados por María José Catalá y Susana Camarero, respectivamente, así como a todos los integrantes de las candidaturas, por haber realizado "una magnífica campaña". También ha agradecido especialmente el trabajo de la dirección provincial del PP de Valencia, encabezada por Vicent Mompó, y de todo su equipo, además de al portavoz popular en Europa, Esteban González Pons.

El presidente del PPCV ha subrayado que esta campaña ha tenido una "dificultad añadida" al compatibilizar el trabajo electoral con las responsabilidades de gobierno en ayuntamientos, diputaciones y Generalitat. "Nuestra primera obligación es trabajar desde las instituciones y mejorar la vida de todos los valencianos y valencianas", ha señalado.

Pérez Llorca ha apelado a la cultura del esfuerzo y ha mostrado su confianza en que el trabajo realizado tenga su recompensa en las urnas. Asimismo, ha agradecido la labor de interventores y apoderados, a quienes ha recordado que "el día que se vota se ganan votos y se ganan elecciones". En este sentido, ha pedido máxima atención durante toda la jornada, especialmente en la revisión de los censos electorales y del voto por correo.

Por su parte, la cabeza de lista al Senado, Susana Camarero, ha insistido en que el PSOE y el Gobierno "no están hablando de los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, de los pensionistas, de los agricultores o de los estudiantes que sufren las deficiencias de los servicios ferroviarios".

"¿Vamos a seguir sin hablar de la vivienda que Sánchez ha convertido en el principal problema de los españoles, de las Cercanías que no funcionan y de las oportunidades que nuestros jóvenes necesitan? Nosotros queremos recuperar la España de la buena gestión, una España que permita a nuestros hijos emanciparse, encontrar un empleo y construir su futuro", ha planteado.

La candidata ha reivindicado un Gobierno que trabaje "de verdad" por los ciudadanos y "no destine recursos públicos a escándalos, corrupción o gastos injustificados". "Necesitamos una política que defienda a nuestros vecinos, que proteja a las víctimas, que cuide los servicios públicos y que no se aproveche del dinero de todos. Una política que no trinque de las pulseras antimaltrato, de Adif ni de ningún otro recurso público y un Gobierno que eche a los ocupas en 48 horas".

"SIN COMPLEJOS"

"Estamos diciendo las cosas claras y sin complejos. España necesita recuperar el rigor, la decencia, la honestidad y la capacidad de gestión. Y eso lo representa Alberto Núñez Feijóo", ha asegurado Camarero, que ha vuelto a apelar a la movilización en la recta final de la campaña: "No nos fiemos, no demos nada por hecho. Las elecciones no se ganan en los mítines ni en las encuestas; se ganan cuando se abre la última urna el domingo. Tenemos que ir a votar y hacer realidad el cambio que España necesita".

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha reivindicado la necesidad de abrir "una nueva etapa política en España, marcada por la gestión, la honradez y el respeto a las instituciones". E

Ha incidido en que el próximo 29 de noviembre "representa una oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos y poner fin a una etapa de promesas incumplidas".

"España necesita un Gobierno que se preocupe de los problemas reales de las familias, que facilite el acceso a la vivienda, que reduzca la presión sobre quienes trabajan y que entienda que gobernar es dar soluciones, no sobrevivir en el poder", ha señalado.

Asimismo, ha agradecido el compromiso de los afiliados y simpatizantes del Partido Popular durante la campaña, destacando el trabajo de quienes han montado carpas, repartido papeletas, pegado carteles y recorrido las calles y municipios para trasladar el proyecto popular.

"La fuerza de este partido está en sus afiliados y simpatizantes, en quienes trabajan sin buscar protagonismo y entienden que cada voto cuenta. Nos quedan los últimos días y no podemos bajar los brazos: hay que seguir en la calle, escuchar a los ciudadanos y trabajar hasta el último minuto para abrir una nueva etapa con Alberto Núñez Feijóo", ha afirmado.