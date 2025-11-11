Pérez Llorca asegura que priorizará "las necesidades de los valencianos" en las negociaciones para sustituir a Mazón

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido la "confianza" del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para ser candidato a sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat, y ha asegurado que priorizará "las necesidades de los valencianos" en las negociaciones para convertirse en 'president'.

Así se ha manifestado en un mensaje en redes sociales, después de conocerse que Feijóo ha propuesto a Pérez Llorca como candidato para sustituir a Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat. Esta decisión se ha hecho pública ocho días después de que Mazón anunciase su dimisión en una comparecencia en el Palau de la Generalitat y en plenas conversaciones entre PP y Vox para negociar ese relevo. El día 19 de noviembre termina el plazo para registrar el nombre del candidato a la investidura.

Al respecto, Pérez Llorca ha agradecido la "confianza" de Feijóo al proponerle como candidato y ha destacado que acepta "el reto de lograr una mayoría, con el foco puesto en la recuperación y reconstrucción de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, ha señalado que ahora se abre un periodo de diálogo, que ha recalcado que afrontarán "con seriedad, rigor y siempre priorizando las necesidades de los valencianos".