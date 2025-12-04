Pérez Llorca contacta con las víctimas de la dana y estas convocarán asambleas para decidir "cómo encaran la situación"

Archivo - La presidenta de la Asociación Víctimas de la dana, Mariló Gradolí (i), y la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana 29O, Rosa Álvarez (d). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha contactado con las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre y estas trasladarán esa llamada --que se ha desarrollado en tono "cordial"-- a sus socios y socias en asamblea extraordinaria para ver cómo "encaran esta nueva situación".

Así lo han confirmado las portavoces de la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29O, Rosa Álvarez, y la de la Associació Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, a preguntas de los medios sobre si esperaban la llamada del recién nombrado jefe del Consell.

"Nos ha llamado y lo que podemos decir es que ha sido una conversación cordial", ha desvelado Gradolí, que ha apuntado que, "de momento, esa primera toma de contacto tenemos que transmitirla a todos los asociados para ver qué hacemos porque sí que había una posición clara respecto al anterior presidente de la Generalitat (Carlos Mazón), que ya hicimos pública, y ahora lo que tenemos que hacer es también trasladar esa información a los socios y socias para ver cómo encaramos esta nueva situación".

"Ya se ha notado un cambio de talante respecto a Carlos Mazón, que lo único que hacía era maltratarnos e insultarnos", ha remarcado la portavoz del colectivo de damnificados.

Por su parte, Rosa Álvarez ha apostillado que las dos asociaciones han tomado la misma determinación, que es trasladar la decisión a una asamblea extraordinaria. "Es cierto que hay mejores formas. Yo creo que es fundamental que nos diga ese perdón en qué consiste a la cara y a los ojos. Y si hay arrepentimiento, de qué se arrepienten y en qué consiste", ha aseverado.

Las asociaciones han valorado también la composición del nuevo Consell formado por Pérez Llorca. Sobre esta cuestión, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals ha puntualizado que "consellers nuevos hay pocos" y que "realmente lo que ha hecho es un movimiento de fichas".

Asimismo, ha lamentado que "no ha hecho ninguna concesión" a las peticiones de la asociación, que pasaban, en primer lugar, por "tres dimisiones fundamentales", las de Miguel Barrachina --conseller de Agricultura y nuevo portavoz del Consell tras la reestructuración; José Antonio Rovira --que pasa del departamento de Educación a Hacienda-- y la vicepresidenta Susana Camarero. "No por capricho nuestro, sino porque fueron fundamentales para el desastre humanitario que hubo el día 29 de octubre de 2024 por razones obvias", ha añadido.

Rosa Álvarez ha recriminado que "a algunos de ellos hasta los ha reforzado". "Con lo cual muy buenas formas, eso hay que decirlo, pero el fondo nefasto", ha sentenciado.

LAS FAMILIAS, "MUY DOLIDAS"

Esta portavoz ha expuesto que las familias de las víctimas están "muy dolidas" y considera que se hace "una ofensa nueva y sumada" a que tampoco se ha hecho el gesto "simbólico", puesto que el acta de diputado es personal, de solicitar al expresident Carlos Mazón que entregue su puesto en Les Corts.

"No le costaba nada (a Pérez Llorca) y, además de no solicitársela, lo refuerza con una portavocía vacía de contenido. Otra vez cargos sin cargas y además remunerada, por si no había suficiente", ha afeado.

"Por lo tanto, --ha resumido Rosa Álvarez-- mucho dolor, una ofensa sumada más y encima nos tira la pelota pidiéndonos un perdón vacío de contenido que hace extensivo al resto de administraciones, como si fuera el interlocutor del resto de administraciones sin saber si el resto de administraciones nos ha pedido o no perdón. Cuando hay un perdón es porque hay un arrepentimiento, con lo cual queremos que nos lo diga la cara, pero que nos diga el porqué de ese perdón porque no sabemos en qué consiste".

Por otro lado, preguntada por la designación de Raúl Mérida como comisionado para la reconstrucción postdana, ha comentado que no sabe si mejorará la coordinación o si es para que tenga "un sobresueldo". "Eso lo podremos ver a lo largo del tiempo".

Mariló Gradolí ha agregado que la asociación que representa va en al misma dirección y cree que en el Consell ha habido "pocos cambios". "Realmente lo que se hacen son refuerzos y continúan las mismas personas que estaban al frente el día 29 de octubre de 2024 sin asumir ninguna responsabilidad".

"Por ello seguimos exigiendo que se asuman las responsabilidades y que como presidente de la Generalitat empiece ya a tomar esas responsabilidades y que haga dimitir o que aparte del Consell a Susana Camarero, a Rovira y a Barrachina", ha concluido.