Pérez Llorca destaca que la Generalitat ofrece este verano actividades para 14.000 jóvenes

Pérez Llorca en su visita a la 'Escola de la Mar' de Benicàssim - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 8 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado "el apoyo del Gobierno valenciano para que 14.000 jóvenes puedan disfrutar este verano de actividades educativas, culturales, deportivas y saludables en la Comunitat Valenciana".

Así lo ha trasladado durante la visita a la Escola de la Mar y el albergue juvenil 'Argentina' en Benicàssim (Castellón), donde ha estado acompañado por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y la alcaldesa del municipio, Susana Marqués.

El jefe del Consell ha ensalzado el papel que desempeñan las 'Escoles de la Mar' en la promoción de la educación náutica, el deporte, la convivencia y el respeto por el medio marino y que este verano cuentan con 4.400 plazas.

En este sentido, ha remarcado el entorno excepcional de la Comunitat Valenciana para desarrollar este tipo de programas "con la mejor instalación deportiva para practicar vela que hay en el mundo que es el mar Mediterráneo".

El jefe del Consell ha asegurado que la Generalitat "tiene un plan diseñado para introducir a la gente joven en el deporte de la vela", al tiempo que se promueve la educación en el cuidado del patrimonio marítimo y el respeto por el mar.

Pérez Llorca ha indicado que la Comunitat Valenciana dispone de un modelo público pionero de enseñanza náutica "a través de la red de 'Escoles de la Mar, integrada por los centros de Benicàssim, Burriana, Vila Joiosa y la Goleta Tirant Primer", que realizan actividades durante todo el año.

A su juicio, las 'Escoles de la Mar', además de promocionar la práctica deportiva "favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral durante el verano".

El jefe del Consell ha vuelto a demandar precaución a la población por la ola de calor y seguir las recomendaciones de los canales institucionales, especialmente las dirigidas a los jóvenes y mayores.

INSTALACIONES JUVENILES

El 'president' también ha hecho referencia a la red de instalaciones juveniles del IVAJ, integrada por siete albergues, tres residencias y dos campamentos permanentes distribuidos por toda la Comunitat Valenciana.

Esto espacios facilitan el acceso de los jóvenes a actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio saludable, al tiempo que promueven la sociabilidad y el crecimiento personal.

Así, a través de la oferta concertada para programas de ocio de entidades juveniles, el IVAJ ofrece este verano 9.000 plazas en campamentos y albergues, a los que hay que añadir los campos de voluntariado en el que participarán 350 personas, una red que en la temporada de invierno ofrece 12.200 plazas.

El jefe del Consell ha acentuado "la importancia de iniciativas de voluntariado" que permiten a jóvenes de distintos territorios participar en proyectos de interés social, medioambiental, cultural y patrimonial.

En esta edición, algunos de los participantes desarrollarán actividades con menores tutelados por la Generalitat para favorecer su participación en propuestas de ocio educativo durante el verano, mientras que otro grupo colaborará por cuarto año consecutivo en la recuperación ambiental del Port de Catarroja mediante actuaciones de limpieza de acequias y canales, replantación de zonas degradadas y mejora de la señalización.