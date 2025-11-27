Pérez Llorca llega a Les Corts para enfrentarse a su investidura: "Ahora lo que necesitamos es muchísima estabilidad"

Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha llegado sobre las 09.50 horas de este jueves a Les Corts para enfrentarse al debate de investidura y ha asegurado que durante la sesión va a "proponer" sus ideas, al tiempo que ha incidido en que en este momento en la Comunitat Valenciana "lo que necesitamos es muchísima estabilidad".

Así lo ha manifestado, al ser preguntado por los medios a su llegada sobre si hay acuerdo con Vox para sacar adelante su investidura. "Lo van a ver ustedes en el hemiciclo", ha emplazado el también secretario general del PPCV, que ha accedido --él solo, sin asesores-- a Les Corts por el edificio de grupos parlamentarios.

"Voy a proponer mis ideas y el que quiera, que las apoye", ha expresado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "ahora lo que necesitamos en la Comunitat es muchísima estabilidad". "Y eso voy a buscar yo, esa es la misión que me piden: buscar estabilidad", ha añadido. "Lo vamos a ver en unos minutos", ha deslizado al ser preguntado por los apoyos de Vox.

El candidato del PP a relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat y único aspirante, Juanfran Pérez Llorca, se somete este jueves al debate de investidura en Les Corts, una sesión a la que asistirá el todavía 'president' en funciones y en la que no habrá ningún representante de la dirección nacional del Partido Popular.

Pérez Llorca, actual secretario general del PPCV, hasta hace unos días síndic 'popular' en Les Corts y también alcalde de Finestrat (Alicante), aspira a lograr la presidencia de la Generalitat con el apoyo de Vox, dado que el PP no cuenta con mayoría absoluta y tanto PSPV como Compromís votarán en contra.

Por el momento, el partido de Santiago Abascal ha evitado confirmar su apoyo al candidato, alegando que quiere ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que asume con los ciudadanos en su discurso. Vox ya había avisado de que apuraría hasta el último momento el sentido de su voto para asegurarse de que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la dana.

DEBATE DE INVESTIDURA

El debate comenzará a las 11 horas de este jueves con la lectura de la propuesta de candidato por parte de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, según el guion del pleno que ha pasado este miércoles por la Mesa del parlamento valenciano, en base al reglamento de la cámara.

Seguidamente, en una intervención sin limitación de tiempo, Pérez Llorca expondrá a la cámara el programa político del gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de Les Corts. Después de este discurso, la presidencia del parlamento suspenderá la sesión por un tiempo no superior a 24 horas.

Una vez retomada la sesión, intervendrán los síndics de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación --José Muñoz (PSPV), Joan Baldoví (Compromís) y José Mª Llanos (Vox)--, mientras Nando Pastor (PP) lo hará en último lugar, por un tiempo de 30 minutos cada uno. Pérez Llorca podrá contestar conjunta o separadamente durante un tiempo máximo de media hora.

Posteriormente, tanto los representantes de los grupos como el candidato tendrán derecho a un turno de réplica por un tiempo de diez minutos cada uno. Finalizado el debate, la presidenta de Les Corts anunciará la hora de la votación y suspenderá la sesión hasta entonces.