Pérez Llorca, sobre el paro de febrero: "Las cifras demuestran que las políticas del Consell están dando resultados"

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este martes que la Comunitat Valenciana ha reducido el desempleo en el mes de febrero, con 1.102 personas paradas menos (-0,38 por ciento), frente al repunte registrado en el conjunto de España. "Las cifras demuestran que las políticas activas de empleo del Consell están dando resultados y que la Comunitat Valenciana mantiene una evolución más favorable que la media nacional", ha asegurado.

El jefe del Consell ha detallado en un comunicado que la cifra total de desempleados se sitúa en 290.629 personas, lo que supone "el mejor dato en un mes de febrero desde 2008 y confirma la tendencia positiva del mercado laboral valenciano". En términos interanuales, el paro ha descendido en 21.878 personas, un 7% menos que hace un año.

En esta línea, Pérez Llorca ha afirmado que la "mejora sostenida" del empleo "es el resultado de una estrategia basada en la formación, el apoyo a la contratación y la colaboración con el tejido productivo, que está permitiendo consolidar un entorno favorable para trabajadores y empresas".

Además, ha puesto en valor "una administración útil y estable que está generando confianza en el mercado laboral, en las empresas y en los inversores que encuentran en la Comunitat Valenciana facilidades para desarrollar su negocio con medidas fiscales y de simplificación que están contribuyendo al crecimiento, el empleo y la cohesión social".

Según los datos correspondientes al mes de febrero, en la Comunitat Valenciana se han registrado 104.130 contratos, lo que supone un incremento mensual del 1,79% y un aumento interanual del 1,94%. "Especialmente relevante es el dato de contratación indefinida, que alcanza los 55.604 contratos, el mejor registro para un mes de febrero", ha agregado el 'president'.

El jefe del Consell ha resaltado especialmente el "buen comportamiento" del mercado laboral femenino, uno de los "principales retos" del Consell. Así, el paro femenino ha descendido en 12.276 mujeres en el último año (-6,43%) y el desempleo en menores de 25 años registra una bajada interanual del 8%, lo que supone "el mejor dato histórico para un mes de febrero".

Por sectores, la industria encadena seis meses consecutivos con el mejor dato de paro en febrero de toda la serie histórica, con una bajada interanual del 8,86% (-3.281 personas).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la evolución también es positiva. Así, en febrero se han registrado 2.242.021 personas afiliadas en la Comunitat Valenciana, con 11.313 nuevas afiliaciones respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 0,51%, superior al aumento nacional (0,45%).

Por sexto mes consecutivo, la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento porcentual anual de afiliados en la Seguridad Social en España, con un 3,54%, más de un punto por encima del conjunto nacional.

En cuanto al trabajo autónomo, la Comunitat Valenciana vuelve a situarse a la cabeza del crecimiento en España y registra la cifra "más alta" de toda la serie histórica, con 1.655 nuevos autónomos respecto al mes anterior (+0,43%), por encima del incremento nacional (+0,23%). En términos interanuales, la Comunitat lidera también el aumento de autónomos, tanto en valores absolutos (11.678 más) como en porcentaje (+3,10 %), casi triplicando el crecimiento nacional (+1,11 %).