Pérez Llorca pide a la ciudadanía "la máxima precaución" y evitar desplazamientos ante la alerta roja por lluvias

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha solicitado a la ciudadanía "la máxima precaución" ante la activación del nivel rojo por lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe del Consell recalca que es "vital evitar cualquier desplazamiento innecesario y mantenerse alejados de cauces y zonas inundables".

Además, ruega a la población seguir las indicaciones de Emergencias y los canales oficiales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo la alerta por lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia. La situación es por tanto de peligro extraordinario con posibilidad de acumulación de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.

A raíz de este aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un nuevo boletín de fenómenos meteorológicos que establece la alerta por lluvia nivel rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia hasta las 19:59 horas de este domingo. Además, se mantienen el resto de alertas para hoy y para mañana.