Pérez Llorca (PPCV) acusa a Morant de incitar a que el 9 d'Octubre "sea una batalla campal" por criticar que vaya Mazón

Archivo - El portavoz del PPCV y miembro del comité ejecutivo nacional del PP, Juanfran Pérez, durante una entrevista para Europa Press - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de "sorprendentes y surrealistas" las declaraciones de la líder del PSPV, Diana Morant, sobre la presencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre. "Está incitando a que sea una batalla campal", ha afirmado.

El también síndic 'popular' en Les Corts ha contestado así a las declaraciones que ha realizado este viernes la también ministra de Ciencia. Morant ha acusado a Mazón de "provocación" al anunciar que asistirá a la Procesión Cívica: "Al final está pervirtiendo también lo que significa ser valenciano y, sobre todo, lo que significa ser presidente de la Generalitat porque no merece estar sentado como presidente de la Generalitat".

En un comunicado, Pérez Llorca ha asegurado que "una ministra tiene que defender la institucionalidad del acto, no pedir que el president no acuda".

Según ha argumentado, Morant "de alguna manera está incitando la violencia" y a que "el 9 d'Octubre, que tiene que ser un día de convivencia del pueblo valenciano en el que ponemos en valor nuestras raíces y señas de identidad, se convierta en una batalla campal".

El diputado 'popular' ha hecho hincapié en que "es lo que quiere la izquierda" y en que es lo que "desgraciadamente, incluso una persona que desempeña el cargo de ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, ha estado provocando hoy".

Sin embargo, ha sostenido que estas declaraciones "no sorprenden" al PPCV tras el comentario que realizó este jueves el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, en redes sociales sobre la diputada 'popular' Mar Galcerán, de las que tanto él como Morant se han disculpado.

"Ya no hay límite para el Partido Socialista ni para el 'sanchismo', y desgraciadamente la agrupación socialista más 'sanchista' es la valenciana", ha reiterado el 'número dos' del PPCV.