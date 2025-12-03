Pérez Llorca solicitará una reunión con Pedro Sánchez

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una rueda de prensa, a 3 de diciembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, solicitará una reunión formal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez ya ha tomado posesión de su cargo como jefe del Consell en sustitución de Carlos Mazón.

Pérez Llorca considera necesario celebrar este encuentro para tratar, entre otras cuestiones, la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales.

La intención de Pérez Llorca es solicitar esta reunión con el presidente del Gobierno en breve, una vez que ya ha tomado posesión del cargo y ha remodelado el Consell tras la etapa de Carlos Mazón al frente de la Administración autonómica.

En un corrillo con periodistas tras la comparecencia en la que ha anunciado los cambios en el ejecutivo autonómico, Llorca ha avanzado su intención de dirigirse a Pedro Sánchez para pedirle esta reunión.

Precisamente, una de las reivindicaciones al Gobierno de España que Carlos Mazón y su Consell han liderado en los últimos meses tras la dana ha sido la constitución de una comisión mixta para coordinar las tareas de reconstrucción, apelando a la "responsabilidad compartida" entre administraciones.

COMISIONADO PARA LA RECUPERACIÓN

De hecho, en la remodelación del Consell, Llorca ha designado a un comisionado para la recuperación tras la dana, adscrito a la Vicepresidencia de Recuperación, Medio Ambiente y Territorio que seguirá dirigida por Vicente Martínez Mus. Este comisionado será Raúl Mérida, hasta hora secretario autonómico de Medio Ambiente.

"Quiero que haya un mando claro y una coordinación real y reforzar la recuperación con los ayuntamientos, los sectores afectados y también con el Gobierno", ha explicado el nuevo jefe del Consell en su primera comparecencia en el Palau de la Generalitat para anunciar la composición de su nuevo ejecutivo.

Hace unas semanas, el propio Martínez Mus reiteró a la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, la petición de mantener una reunión con el objetivo de "agilizar la coordinación" entre administraciones en el marco del proceso de reconstrucción.

Por su parte, Pérez explicó días después que no había contestado los dos requerimientos de Mus porque no sabía "si va a continuar en el Consell" cuando Pérez Llorca dé a conocer el nuevo ejecutivo valenciano tras la dimisión de Carlos Mazón.