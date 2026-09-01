Pérez Llorca: "El Spain Sail Grand Prix convertirá a València en el epicentro mundial de la vela de alta competición"

Archivo - Pérez Llorca con el trofeo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que la celebración del evento deportivo Spain Sail Grand Prix "convertirá a València en el epicentro mundial de la vela de alta competición el 5 y 6 de septiembre".

El campo de regatas de Marina Port Valencia ya está preparado para acoger la celebración del Spain Sail Grand Prix València. A falta de pocos días para que arranquen las carreras, la cuenta atrás ya ha comenzado "para un evento que supondrá el debut de SailGP en la ciudad y que será, además, la única parada española del circuito internacional durante la temporada 2026", según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

El jefe del Consell ha afirmado que la llegada de esta competición "refuerza la posición de la Comunitat Valenciana como referente internacional en el ámbito náutico y consolida una estrategia basada en la colaboración entre deporte, tecnología, turismo e innovación".

Para Pérez Llorca, se trata de "un modelo que genera oportunidades económicas, impulsa la proyección exterior del territorio y fortalece un ecosistema donde confluyen empresas, instituciones y entidades vinculadas al mar".

La competición reunirá a 13 equipos internacionales que competirán a bordo de los espectaculares catamaranes F50, embarcaciones idénticas equipadas con tecnología de vanguardia capaces de alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.

Gracias a sus 'foils' o aletas hidrodinámicas, estos barcos se elevan sobre el agua ofreciendo una imagen única que ha convertido a Spain Sail Grand Prix en una de las competiciones deportivas "más innovadoras y atractivas del panorama internacional".

Uno de los "grandes atractivos" del evento será la proximidad de las carreras a la costa. Las pruebas clasificatorias se disputarán el sábado y el domingo, y la final se celebrará el domingo entre los cuatro mejores equipos que decidirá al vencedor de la cita valenciana.

GRADA MAREA ROJA

Además, por primera vez, los seguidores del equipo español, apodados por los propios integrantes de la escuadra española como 'Marea Roja', dispondrán de una sección específica: la Grada Marea Roja para poder vivir las carreras y apoyar "desde muy cerca" al conjunto capitaneado por los medallistas olímpicos Florian Trittel y Diego Botín.

La Grada Marea Roja, situada frente al campo de regatas con visión elevada, "permitirá vivir toda la emoción de la competición desde muy cerca, puesto que en Spain Sail Grand Prix las carreras se celebran a escasa distancia de la costa", ha indicado la Generalitat.

Para Pérez Llorca, la elección de València como sede del Spain Sail Grand Prix hasta 2028 "supone un nuevo reconocimiento a la capacidad organizativa de la ciudad y a unas infraestructuras náuticas de primer nivel que ya han acogido acontecimientos de relevancia internacional".

Además de la competición en el agua, Spain Sail Grand Prix València ofrecerá actividades y experiencias dirigidas a todos los públicos, con espacios de encuentro, exhibiciones vinculadas a la innovación tecnológica y propuestas de ocio asociadas al mundo náutico que "contribuirán a generar un importante atractivo turístico y a dinamizar la actividad económica durante el fin de semana del evento".

El equipo español, conocido como 'Los Gallos', competirá ante su afición en una "cita especialmente significativa". La celebración del Spain Sail Grand Prix València se enmarca, además, en un "calendario especialmente relevante para la Comunitat Valenciana en materia náutica", ha puntualizado el 'president'.

Junto al Valencia Boat Show, The Ocean Race y las 52 Super Series, SailGP "forma parte de una sucesión de acontecimientos que consolidan el posicionamiento de la Comunitat como uno de los grandes polos internacionales de la economía azul y de los deportes vinculados al mar", ha resaltado Pérez Llorca.

Así, el jefe del Consell ha añadido que este tipo de competiciones "contribuyen a proyectar la excelencia de las infraestructuras náuticas valencianas y a difundir una cultura marítima profundamente arraigada en nuestro territorio".

En este sentido, ha destacado iniciativas como 'Escoles de la Mar', una red pública de centros náuticos de la Generalitat que "fomentan la educación náutica, la práctica deportiva, la convivencia y el respeto por el medio marino, y que este verano ofrece cerca de 4.400 plazas".

Con el Mediterráneo como mejor escenario posible para la práctica de la vela, València afronta ya la recta final hacia una cita destinada a atraer la atención de aficionados, visitantes y medios de comunicación de todo el mundo.

Durante dos días, la ciudad "volverá a demostrar su capacidad para albergar grandes acontecimientos internacionales y situará a la Comunitat Valenciana, una vez más, en el mapa mundial de la náutica", ha concluido el president quien ha invitado a toda la población y no solo a los aficionados a la vela a presenciar el espectáculo que acogerá la Marina Port València.