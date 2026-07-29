Pérez Llorca visita puntos de atención y distribución de recursos a los vecinos afectados por el incendio de Vall d'Uixó

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los vecinos afectados por en incendio de la Vall d'Uixó.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los vecinos afectados por en incendio de la Vall d'Uixó. - GVA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 29 julio 2026 14:28
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   CASTELLÓ, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los vecinos afectados por en incendio de la Vall d'Uixó (Castellón).

   Acompañado por varios miembros del Consell, Pérez Llorca se ha desplazado a la residencia Virgen de la Soledad de Nules que actualmente acoge a dos usuarios dependientes de los centros de Artana y la Vilavella.

   Asimismo, han acudido al colegio Don José Alba de La Vilavella así como al Polideportivo Municipal de Nules donde la Generalitat ha habilitado un punto de atención provisional a los desalojados que hoy se trasladarán a la Residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón, al centro Penyeta Roja de Castellón de la Plana y al Balneario de La Vilavella.

   Posteriormente, ha comprobado "de primera mano" el dispositivo organizado por la Generalitat para el reparto de agua potable a los vecinos de la Vilavella, ya que por motivos de salud pública no se puede beber agua del grifo hasta nueva orden.

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