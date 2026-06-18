Pérez (Podem) ve una "una auténtica vergüenza que se haya cerrado la comisión de investigación de la dana en Les Corts"

Imagen de la coordinadora autonómica de Podem País Valencià, María Teresa Pérez - PODEM

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, ha reunido a su Consejo Ciudadano Valenciano este jueves para hacer una valoración política de diversos temas y ha señalado que es "una auténtica vergüenza que se haya cerrado la comisión de investigación de la dana en Les Corts ignorando los whatsapp que por fin hemos conocido del grupo de consellers que evidencian que desde primera hora de la mañana los responsables de la Generalitat eran conscientes del peligro que podía darse esa jornada".

En un comunicado, ha añadido que "lo más insultante" es que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón "siga riéndose de las víctimas y de todos nosotros, literalmente, desde un escaño en el parlamento". "El PP ha demostrado no solo ser negligente e incompetente, sino ser miserables sin escrúpulos que se aferran a un sillón como si no hubieran tenido nada que ver con la gestión de la dana y mantienen al máximo responsable paseándose por las instituciones mientras disfruta de un sueldo nescafé, un piso en la playa, chofer, ayudante y todo lo que quiera, llevando una vida más propia de un héroe que de un criminal, que es lo que es", ha afeado.

La citada comisión de investigación terminó sus trabajos a finales de mayo, un año después de su inicio. Durante ese tiempo, este foro parlamentario ha escuchado los testimonios de numerosos técnicos y expertos, representantes de la sociedad civil, víctimas y afectados por la catástrofe, así como de varios responsables de la Generalitat, pero entre ellos no el de la exconsellera Salomé Pradas ni el que fuera su secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos investigados en el procedimiento judicial abierto en el juzgado de Catarroja (Valencia). Tampoco han acudido representantes del Gobierno central, alegando no tener obligación legal para hacerlo.

EDUCACIÓN

La dirigente 'morada' ha cargado también contra el Consell por su gestión de la huelga del profesorado: "El PP prefiere darle dinero a colegios del Opus Dei o a la tauromaquia y tiene al frente de la Conselleria de Educación a una señora soberbia --Carmen Ortí-- que no ha querido negociar, que ha actuado como la peor patronal, dando ultimatums y medidas que no concreta ni en presupuesto ni en tiempos de ejecución. Este Consell no es de fiar y la huelga probablemente volverá en septiembre".

Pérez ha agradecido la lucha del profesorado valenciano durante la huelga educativa y ha destacado "la enorme dignidad y capacidad de organización de una comunidad educativa que ha salido a defender una escuela pública de calidad" ante "una situación crítica" en la que los centros educativos tienen "aulas masificadas, infraestructuras deterioradas, temperaturas insoportables que llegan a los 35 grados y docentes que pierden poder adquisitivo".

PRESUPUESTOS

Respecto a los nuevos presupuestos de la Generalitat Valenciana, Pérez ha denunciado que "siguen la tónica neoliberal del PP al compás fascista que marca VOX", pero "la única valoración positiva de estos presupuestos de PP y Vox es que serán los últimos, porque este próximo año vamos a echarlos de la Generalitat".

María Teresa Pérez ha defendido que el próximo ciclo electoral será una oportunidad para "devolverle dignidad a las instituciones valencianas y ponerlas al servicio de la mayoría social" y ha llamado a unir esfuerzos entre fuerzas progresistas y movimientos sociales.

Ha concluido que "solo lo vamos a conseguir si unimos esfuerzos entre todas las fuerzas politicas que queremos ese cambio pero sobre todo, unimos esfuerzos con los colectivos en lucha, con la sociedad civil organizada que está en las calles peleando por la sanidad, por la educación, por muchas causas justas que necesitan una protección que debe fijarse en el Diario oficial de la Generalitat Valenciana".