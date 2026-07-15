Una periodista de À Punt que estuvo en Catarroja el 29-O: "Cuando llegó el Es Alert el agua había llegado a 3 metros"

Archivo - Barranco del Poyo a la altura de Catarroja durante el episodio de lluvias de la dana Alice - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una periodista de la cadena À Punt ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que esa tarde fueron a grabar imágenes a Catarroja (Valencia) y cuando les llegó el Es Alert, "el agua ya llegaba a los tres metros de altura".

Así se ha pronunciado esta periodista --cámara-- en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. Hoy también ha declarado otro periodista que iba con la cámara. Con sus imágenes elaboraron luego un reportaje de la dana que se emitió en el aniversario de los hechos.

La cámara ha explicado que llegaron a Catarroja sobre las 18.30 horas y ya en la primera rotonda de entrada a la localidad había una persona diciendo que se volvieran porque se había desbordado el barranco o se iba a desbordar.

En cuestión de minutos, ha dicho, se mojaron. "El agua subía, la gente corría", ha manifestado, para agregar que se encontró con un chico que les dejó subir al balcón de su casa para grabar imágenes del barranco. No pudieron salir de allí hasta las 6.30 horas de la mañana.

Cuando recibió el Es Alert, a las 20.11 horas, pensó: "¿Ahora?", ha reproducido, y ha añadido que llevaban ya una hora grabando desde la azotea y "el agua había llegado a los tres metros de altura". Cuando recibieron el mensaje "hacía tiempo" que no tenían ni cobertura ni luz.

Por su parte, el redactor que iba con la cámara ha indicado a la jueza que sobre las 16 horas se empezó a decir por la redacción que existía la posibilidad de que se desbordaran los barrancos y no tenían a nadie para cubrirlo. La subdirectora le dijo si podía encargarse.

"Parecía obvio q se iban a desbordar los barrancos en la parte de aquí, sobre todo en el Poyo. El compañero del tiempo lo veía muy claro", ha subrayado.

El testigo también ha manifestado que sus superiores estaban "muy asustados" porque no habían visto nunca esas cantidades de lluvia y ha agregado que los movimientos a los garajes fueron casi desde que llegaron a Catarroja, antes del Es Alert.