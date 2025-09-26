Periodistas alemanes conocen la oferta turística y gastronómica de la Costa Blanca

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca, con la colaboración de la Oficina Española de Turismo (OET) de Múnich (Alemania), ha desarrollado un 'press trip' para un grupo de siete periodistas alemanes que desde el pasado martes y hasta este sábado recorrerán diversos municipios de la geografía alicantina para "conocer de primera mano su amplia oferta turística, la gastronomía, la salud y el bienestar".

Entre las actividades que realizan los periodistas en este 'press trip' se incluye una clase de yoga, una visita a una almazara, un itinerario senderista por la Ruta de los Molinos de Banyeres de Mariola, una sesión de 'breathwork', una excursión a la Pasarela de Relleu, un recorrido por el Palmeral de Elche o un paseo en bici por el Parque Natural El Fondo.

Tras su estancia en la provincia, los periodistas elaborarán distintos reportajes y artículos sobre la Costa Blanca que posteriormente publicarán en los medios de comunicación para los que trabajan, según ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

De esta manera, el patronato continúa con las acciones de promoción que este año lleva a cabo en distintos países de Europa con el objetivo de "incrementar el flujo de visitantes a la Costa Blanca".

Por su parte, el director del patronato, José Mancebo, ha indicado que "se trata de una forma diferente de promocionar el destino de la provincia, basada en las experiencias personales de los periodistas que visitan Alicante".

En este sentido, ha aseverado que el mercado alemán ha experimentado un "importante crecimiento" en los últimos años, según "el aumento de las conexiones con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández".

Además, ha apuntado que "en el último semestre de 2025 la provincia enlaza con el país germano con vuelos a Múnich, Colonia, Dusseldorf, Hamburgo, Stuttgart, Berlín, Bremen Karlsruhe, Memmingen, Muenster, Frankfurt, Núremberg y Padderborn".