PERIODISTAS Y ESCRITORES DE VIAJES BRITÁNICOS VISITAN ELCHE PARA ASISTIR AL MISTERI - AYUNTAMIENTO ELX

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Elche (Alicante) ha recibido esta semana la visita de un grupo de periodistas, escritores de viajes y creadores de contenido británicos en el marco de un viaje de prensa después de conocer el pasado mes de julio el potencial de Elche durante la presentación de destino celebrada en la sede del Instituto Cervantes en Londres.

Durante su estancia en la ciudad ilicitana, los periodistas han podido conocer de primera mano el patrimonio cultural e histórico de la ciudad con diferentes visitas al Museo del Palmeral y de la Festa, el Palacio de Altamira, la Basílica de Santa María, además de la Torre de la Calahorra y los Baños Árabes.

Con motivo de esta visita también han recorrido el Parque Natural de El Hondo, han degustado los platos y productos destacados de la gastronomía ilicitana, además de descubrir la artesanía y tradiciones locales y demostraciones de la artesanía de la palma blanca y el oficio de palmerero, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, esta noche acudirán al primero de los ensayos generales del Misteri d'Elx en la Basílica de Santa María dentro del ciclo de representaciones de otoño y con motivo del 25 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad.

Con esta acción, dirigida al mercado británico como principal emisor de turistas hacia nuestro destino, Visitelche continúa con el trabajo de refuerzo de la promoción internacional de la ciudad, presentando una oferta turística singular y con diversidad de productos.

El objetivo de este tipo de acciones es "posicionar el destino como un destino singular con un patrimonio de excepción, encabezado por los bienes reconocidos por la Unesco como Patrimonio Mundial, disfrutar de experiencias a lo largo de todo el año y contribuir a romper con la estacionalidad y hacer del turismo una actividad económica y sostenible durante todo el año", destacan.