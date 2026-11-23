Archivo - Hotel en la Comunitat Valenciana. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana aumentaron un 6% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.952.858 pernoctaciones y encadena 17 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 4,09% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 914.393 viajeros. Por nacionalidad, 432.467 eran residentes en España, el 47,3%, mientras que 481.926 (52,7%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,1% y los extranjeros aumentaron un 8%.

Del total de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana, 1.187.140 las realizaron residentes en España (un 40,2%), mientras que 1.765.718 (59,8%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 103,9 euros, lo que representa una subida del 4,1% interanual. En general, los precios subieron un 5,37% respecto al año anterior en Comunitat Valenciana.

En total, en la Comunitat se alcanzó en octubre una ocupación del 61,11% y el sector hotelero empleó a 19.669 personas (un incremento del 5% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,77%, seguida de Baleares (67,61%) y Madrid (63,67%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (42,96%), Asturias (43,27%) y Cantabria (45,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,67%) en octubre junto a Canarias (18,12%) y Andalucía (15,68%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13%) y en Madrid (+14,97%). La menor subida se registra en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54%.

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Gráficos de ocupación hotelera

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