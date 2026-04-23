Las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat se elevan un 2,1% en marzo

Mostradores de facturación en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 70.505 vuelos durante esta Semana Santa, bajo la sombra d - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana crecieron un 2,1% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.339.012 pernoctaciones y encadena 10 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 5,61% más de turistas en marzo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 780.720 viajeros. Por nacionalidad, 401.135 eran residentes en España, el 51,38%, mientras que 379.585 (48,62%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,3% y los extranjeros aumentaron un 7%.

Del total de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana, 1.077.176 las realizaron residentes en España (un 46,05%), mientras que 1.261.837 (53,95%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 84,2 euros, lo que representa una subida del 4,1% interanual. En general, los precios subieron un 6,86% respecto al año anterior en la Comunitat.

En total, en la Comunitat se alcanzó en marzo una ocupación del 54,3% y el sector hotelero empleó a 16.770 personas (un incremento del 0% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,93%, seguida de Madrid (58,77%) y Comunitat Valenciana (54,3%), mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, (30,36%), Galicia (30,81%) y Castilla-La Mancha (32,22%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (26,65%) en marzo junto a Andalucía (17,1%) y Cataluña (14,86%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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