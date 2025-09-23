Las pernoctaciones hoteleras en Comunitat Valenciana ascienden un 1,1% en agosto

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Comunitat Valenciana crecieron un 1,1% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 4.078.805. De este modo encadena tres meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 2,4% más de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.178.892 viajeros. Por nacionalidad, 674.716 eran residentes en España, el 57,23%, mientras que 504.176 (42,77%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,9% y los extranjeros aumentaron un 4,4%.

Del total de pernoctaciones en Comunitat Valenciana, 2.166.967 las realizaron residentes en España (un 53,13%), mientras que 1.911.838 (46,87%) fueron residentes en el extranjero. La tarifa media diaria por habitación se situó en los 146,53 euros, lo que representa una subida del 3,9% interanual. En general, los precios subieron un 4,69% respecto al año anterior en Comunitat Valenciana.

En total, en Comunitat Valenciana se alcanzó en agosto una ocupación del 77,09% y el sector hotelero empleó a 21.756 personas (un incremento del 0,8% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49%.