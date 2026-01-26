Las pernoctaciones hoteleras en Comunitat Valenciana aumentan un 3% en diciembre

VALÈNCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana subieron un 3% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 1.613.381 pernoctaciones y encadena así 7 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 9,23% más de turistas en diciembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 591.551 viajeros. Por nacionalidad, 333.051 eran residentes en España, el 56,3%, mientras que 258.501 (43,7%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,2% y los extranjeros aumentaron un 19,9%.

Del total de pernoctaciones en Comunitat Valenciana, 751.568 las realizaron residentes en España (un 46,58%), mientras que 861.814 (53,42%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 89,45 euros, lo que representa una subida del 7,6% interanual. En general, los precios subieron un 8,75% respecto al año anterior en Comunitat Valenciana.

En total, en Comunitat Valenciana se alcanzó en diciembre una ocupación del 45,42% y el sector hotelero empleó a 14.301 personas (un descenso del 1,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) y Cataluña (46,98%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (29,79%), Extremadura (30,27%) y Galicia (32,57%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (31,66%) en diciembre junto a Andalucía (14,52%) y Cataluña (14,34%).