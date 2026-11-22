Amanecer en la playa de Tavernes - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) - La Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo con cielo poco nuboso o despejado, aunque persisten eliento moderado del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en el interior y en el litoral norte de Alicante, que pueden extenderse a los litorales de Valencia.

Así, esta jornada está en aviso amarillo por viento el interior norte de Castellón, interior de Valencia, y interior y litoral norte de Alicante, donde pueden alcanzar rachas de entre 70 y 80 kilóemtros por hora. .

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros; mientras que las máximas irán en descenso en las zonas interiores, y sin cambios o en ligero ascenso en el litoral.