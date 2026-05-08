La persona aislada en Alicante tras compartir vuelo con una fallecida del crucero por hantavirus es una mujer de 32 años

Imagen de archivo de un avión en la evacuación de los pasajeros sospechosos de hantavirus - Elton Monteiro / Xinhua News / Europa Press / Cont

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La persona trasladada a un hospital de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con una de las pasajeras del crucero 'MV Hondius', que falleció posteriormente, es una mujer de 32 años y presenta sintomatología respiratoria leve.

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana está haciendo seguimiento de la evolución de esta mujer, residente en Alicante, que viajó en el mismo avión del que fue evacuada por presentar ya sintomatología la pasajera que falleció posteriormente tras abandonar el crucero 'MV Hondius'.

En un comunicado, la asdministración autonómica explica que la mujer, que presenta sintomatología respiratoria leve, se va a trasladar, como medida preventiva y siguiendo el protocolo que ha aprobado hoy el Ministerio de Sanidad, a una habitación con presión negativa de un hospital de la provincia de Alicante, donde se le tomarán muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén informados entre 24 y 48 horas.

La Dirección General de Salud Pública ha contactado hoy con la mujer tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

La Conselleria de Sanidad informará de la evolución del seguimiento de la paciente "en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional", explica este departamento del Gobierno valenciano.