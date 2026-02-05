Los personajes de Disney cobran vida en el Roig Arena sobre una pista de hielo - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena ha acogido esta tarde el primer pase del espectáculo 'Disney on Ice: Vive Tus Sueños', un show lleno impresionantes acrobacias y coreografías sobre hielo. A través de siete sesiones, que tendrán lugar del 5 al 8 de febrero, los espectadores acompañarán a Mickey y Minnie Mouse en una aventura inolvidable por las historias más entrañables de Disney.

'Disney on Ice' regresa así a Valencia diez años después de su último espectáculo en la ciudad. El show, planteado como una experiencia inolvidable para toda la familia, incluye las historias de princesas Disney como Cenicienta o Rapunzel, ha informado la organización en un comunicado.

Los espectadores también acompañan a Bella en su intento de llegar a lo más profundo del dulce corazón de Bestia; viajan a Arandelle con Anna y Elsa, de 'Frozen', para revivir el relato de amor fraternal que salvó un reino y son invitados a cruzar el Puente Marigold --de la película 'Coco' de Disney y Pixar-- para llegar a la Tierra de los Muertos, donde disfrutarán de un colorido show de esqueletos llenos de alegría.

El espectáculo cuenta con 180 elementos de atrezzo, el más grande, las escaleras de Elsa. Además, se usan más de 200 disfraces y rápidos cambios de vestuario, el más ágil, en solo 31 segundos.