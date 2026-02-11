El personal del 112 se moviliza para reclamar la profesionalización y un convenio propio - CCOO

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del servicio de respuesta telefónica urgente en la Comunitat Valenciana ha reivindicado condiciones laborales "dignas", una revalorización de los salarios y la profesionalización como personal de emergencias.

Personal del '112' se ha conentrado ante el Centro de Coordinación de Emergencia en l'Eliana, en el marco de la celebración del Día Europeo del 112.

El '112' es el primer eslabón en la gestión de la emergencia, su personal asegura la adaptación a los protocolos establecidos y la excelencia en el desempeño de su función, puesto que son conscientes de la importancia de su labor en situaciones en las que cada segundo cuenta. Sin embargo, los trabajadores han manifestado no sentirse valorados.

El servicio está operativo 24 horas al día durante todos los días del año y atendiendo llamadas en los idiomas oficiales y cooficiales además de inglés, francés y alemán para garantizar la atención de las llamadas de emergencias de quienes en momentos críticos necesitan la ayuda de cualquiera de los cuerpos de emergencia.

"La carga psicológica extraordinaria y continuada a la que se somete el personal del servicio se refleja en el elevado porcentaje de absentismo, situación que, de manera directa o indirecta puede llegar a influir en la gestión de la emergencia", han afirmado los trabajadores.

"En los últimos años las desgracias han marcado a la ciudadanía valenciana y, de manera muy directa, a los trabajadores y trabajadoras del '112'", han dicho. La plantilla ha lamentado que en muchos casos se han visto señalados "de forma cruel e injusta", no solo por la sociedad sino también por cargos políticos que, en muchos casos "lejos de apoyarnos se desmarcan, añadiendo una presión innecesaria a un servicio ya de por sí en continua tensión", han denunciado.

A estas condiciones "hay que añadir las económicas, ya que el sueldo permanece congelado desde hace diez años, una situación crítica agravada por la corriente alcista de los precios en bienes de consumo básico", han afirmado. "Una pérdida de poder adquisitivo inversamente proporcional a la carga de trabajo a la que se ve sometida y que se ha visto incrementada por distintas situaciones y el aumento de visitantes en periodo estival", han advertido. Esta situación ha llevado al personal del servicio a exigir unas condiciones laborales "dignas" de aplicación "inmediata".