Personal laboral del área de La Ribera se concentra frente a Les Corts por un convenio colectivo: "No nos pararán"

Afirman que Sanidad tiene "un plan para ahogar" a este colectivo y que abandone y que más de 150 profesionales ya ha renunciado

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del personal laboral subrogado del departamento de la Ribera se ha concentrado este miércoles frente a Les Corts para "reivindicar una consignación presupuestaria justa" que permita acordar ya un Convenio Colectivo que "actualice y homogenice" las condiciones de trabajo con el resto de la plantilla de la sanidad pública valenciana. "No nos pararán", han recalcado.

Así, al grito de 'la conselleria hace caja con nuestra baja' y tras la pancarta 'Mismo empleador. Mismas condiciones laborales', han protestado con una fuerte pitada frente al parlamento valenciano, donde hoy se aprobarán los presupuestos autonómicos, siguiendo con su calendario de movilizaciones que desembocará en dos jornadas de huelga los días 12 13 de junio.

Al respecto, el presidente del comité de empresa, Enrique Martínez, ha criticado que la Conselleria de Sanidad tiene "un plan perfectamente detallado para ahogar al personal laboral y que opte por abandonar su puesto de trabajo", y al respecto ha advertido: "Se creen que nos vamos a cansar, pero vamos a intensificar las protestas con actos más llamativos".

Así, ha explicado que sin contar con las jubilaciones, hay ya cerca de 150 profesionales que han abandonado este departamento por tener unas condiciones "peores" que el resto de sus compañeros de la sanidad pública.

Sin embargo, ha lamentado que la conselleria que dirige Marciano Gómez "no tiene ninguna voluntad de alcanzar un acuerdo para renovar un convenio que sigue congelado con las condiciones laborales, que no han mejorado desde el año 2016, que fue el último, y que se firmó con una empresa privada", la antigua concesionaria.

De hecho, ha lamentado que el pasado lunes se celebró el acto de conciliación con la Conselleria al que Gómez "mandó a dos representantes que justificaron que venían solo por deferencia hacia el Tribunal de Arbitraje laboral, pero que no reconocía dicho tribunal".

"NO VAMOS A REBAJAR LAS PRESIONES"

"No hubo más que decir, la obligación que tiene nuestro empleador es sentarse con nosotros de buena fe para pactar un acuerdo de salida de huelga, no se ha realizado y mantenemos la huelga", ha recalcado Martínez, que ha insistido en que, como prueban las más 50 concentraciones que han realizado, son "un colectivo de trabajadores que tiene una experiencia dilatada en negociaciones". "No vamos a rebajar las ni las presiones. Vamos a seguir", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado que "no tiene ni pies ni cabeza" que la Conselleria de Sanidad haya aprobado la Disposición Adicional primera de la Ley 1/2025, de 15 de abril, de la Generalitat, de medidas extraordinarias en materia de personal del Sistema Valenciano de Salud; "legislando en contra" de este colectivo y contra el criterio establecido por el Tribunal Supremo en materia de excedencias por prestación de servicios respecto del personal laboral a extinguir. "Está muy feo", ha apostillado.