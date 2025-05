Personal de limpieza de Alicante protesta por la "falta de acuerdo" con Netial para firmar un nuevo convenio colectivo

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Netial, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos en la ciudad de Alicante, se han movilizado este jueves en la plaza del Ayuntamiento, convocados por el comité de empresa, para protestar por la "falta de acuerdo" con esta compañía para firmar un nuevo convenio colectivo.

La presidencia del comité, que ocupa el sindicato CSIF, recuerda en un comunicado que, "de mantenerse esta situación, se seguirá adelante con la convocatoria de huelga para los días 16 y 17 de junio y a partir del 25 de junio con carácter indefinido".

Añade que "esta medida ha sido inevitable debido a la actitud de Netial a la hora de negociar con los trabajadores diferentes aspectos que ha ido incumpliendo de forma sistemática".

También apunta que cuando la concesionaria accedió en 2023 a la contrata "pidió tiempo a los trabajadores para regularizar toda la situación heredada que se arrastraba de la anterior", pero "ese tiempo no fue utilizado para llevar a cabo tal regularización".

"NO HAY FORMA DE LLEGAR A UN ACUERDO"

En este contexto, "tras 15 meses de negociación del nuevo convenio colectivo, no hay forma de llegar a un acuerdo con la empresa", que, según el comité, "ha adquirido la estrategia de decir a todo que sí para al día siguiente decir lo contrario, pretendiendo que los trabajadores acepten un todo incluido en lo referente a la subida salarial de un uno por ciento sin atrasos, que de no asumirse afecta a mejoras en aspectos tales como promoción, especialidades y fines de semana".

Ante ello, el comité asevera que se siente "chantajeado por la empresa", que, "después de recibir la convocatoria de huelga, está tomando represalias a modo de sanciones a los trabajadores".

"En los últimos diez años la única subida salarial que han tenido los trabajadores ha sido de un 1,2% un año, 1,2% otro año y de 0,60 céntimos al dia los barrenderos, cantidad, esta última, que incluso tiene que ser reclamada porque en ocasiones no se les paga. Es necesario y reivindicamos subidas salariales ajustadas al IPC", ha enfatizado.

El comité también ha resaltado que "se incumplen los correturnos" y que estos "se van perdiendo porque no se amortizan ni sustituyen", e incluso "se están incumpliendo puntos del actual pliego de condiciones que podrían derivar en la anulación de la contrata".

"Ante todo ello, resulta necesario incentivar una promoción interna que lleva dos años sin realizarse cuando debe hacerse el primer trimestre de cada año. Hay que promocionar al personal interno de la empresa en vez de contratar a personal externo, como se está haciendo", subraya.

Además, ha continuado el comité, la plantilla "lleva años conduciendo vehículos que tienen la especialidad de carga lateral y la empresa no la quiere reconocer y no lo retribuye adecuadamente".

Respecto a "otras de las actuales carencias", afirma que "existe una sobrecarga excesiva en los peones conductores de adecuación de contenedores, que están recogiendo 130 y 160 en las rutas cuando el pliego de condiciones establece que deben ser 110".

"El comité de empresa de Netial quiere agradecer a los trabajadores que han asistido a la concentración su apoyo a esta movilización con la que se ha conseguido visibilizar la problemática que se está padeciendo", ha concluido.

EL PSPV PIDE A VILLAR "QUE SE REÚNA" CON LA PLANTILLA

Por su parte, desde la oposición municipal, el concejal socialista Raúl Ruiz ha pedido al vicealcalde y concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, "que se reúna con los trabajadores del servicio de limpieza en la ciudad y, en definitiva, deje de esconderse".

"Es una vergüenza que se niegue a recibirlos después de los reiterados intentos de la plantilla y los representantes sindicales por ser escuchados", ha apuntado Ruiz en declaraciones distribuidas a los medios, al tiempo que ha valorado que, "aunque la limpieza está en manos de una contrata, no deja de ser un servicio público y los responsables municipales deberían de prestar mucho más interés".

El edil del PSPV cree que Villar "viene retrasando una y otra vez la convocatoria de la comisión de limpieza, a pesar de que se ha reclamado en varias ocasiones".

De otro lado, fuentes del grupo municipal de Vox en el consistorio han resaltado su "apoyo" a los trabajadores de Netial y esperan "que se solucione pronto" esta situación.

Asimismo, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha indicado que "los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante llevan años aguantando un maltrato sistemático".

En este sentido, Copé ha sostenido que en la plantilla hay "jornadas interminables, falta de descansos, sueldos congelados y vehículos averiados". "Ahora, después de 15 meses de negociación en falso, se ven obligados a convocar huelga porque la empresa UTE Netial se niega a garantizar unas condiciones laborales mínimamente dignas", ha agregado.

"EL AYUNTAMIENTO ES EL RESPONSABLE ÚLTIMO"

El portavoz de la coalición considera que "esto no es solo responsabilidad de la empresa" y que el Ayuntamiento "es el responsable último de esta situación" porque "el contrato es municipal, el dinero es público y el pliego de condiciones exige una plantilla suficiente, vehículos en condiciones y salarios acordes al coste de la vida". "Nada de eso se está cumpliendo y el equipo de gobierno del PP lo sabe y lo permite", ha apuntado.

Según Copé, "no hay inspectores suficientes para controlar la contrata ni voluntad política de exigir el cumplimiento del contrato", sino "complicidad con una empresa que precariza a los trabajadores mientras cobra millones". "Todo esto, a las puertas de las Hogueras, cuando la carga de trabajo se multiplica y se pretende que la ciudad brille a costa de los de siempre", ha resaltado.

"Desde EU-Podem lo decimos alto y claro: no se puede sostener un servicio público sobre la explotación de quienes lo hacen posible. Esta huelga no es el problema, es la consecuencia del abandono institucional y del desprecio hacia el personal municipal externalizado. No vamos a permitir que se criminalice su legítima lucha", ha sentenciado el portavoz de la coalición en un comunicado.

Y ha exigido al gobierno local "que actúe ya" y "refuerce la inspección, obligue a la contrata a cumplir con el pliego, garantice condiciones laborales dignas y sustituya el parque móvil deteriorado". "Alicante no puede ser rehén de una contrata incumplidora con el beneplácito del gobierno municipal", ha concluido.