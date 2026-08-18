Personal de prevención de incendios protesta por segunda vez ante el Palau: "Llevamos años con carencias tremendas"

Imagen de la protesta del personal de prevención de incendios - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de prevención de incendios han protestado este martes, por segunda vez en este mes, frente al Palau de la Generalitat para denunciar que llevan "muchos años con unas carencias en el servicio tremendas" y reclamar el pago de las horas trabajadas. Unidos en una "formación tortuga" con paraguas, el personal participante en la protesta lamenta que están "siempre operativos" pero con "salarios primitivos".

"Lo hemos ido dejando pasar porque tenemos mucha vocación por la profesión", ha asegurado a los medios el portavoz de STAS-Intersindical Valenciana en Vaersa, Toni Bernat, quien ha expuesto las condiciones que sufren en los observatorios: "No tenemos agua potable, las torres forestales de vigilancia se ponen a 40 grados, 36, 37... y no hay ningún mecanismo de refrigeración más que un ventilador que, además, costó mucho conseguirlo".

Los participantes en la concentración, convocada por STAS-Intersindical, con apoyo de CCOO y UGT, han avanzado por la plaza en "formación tortuga" hasta el Palau como acto simbólico de "defensa" frente a la Generalitat. Acompañados con tambores, silbatos y bocinas, han reclamado "estabilidad laboral" y han mostrado diversas pancartas con frases como 'Hora trabajada, ¡hora pagada!'; 'Los incendios se apagan en invierno'; 'El monte se protege todo el año'; 'La prevención de incendios no se improvisa' o 'Menos titulares, más medidas reales', entre otras.

Bernat ha explicado que las patrullas móviles hacen una hora más de trabajo que todo el resto de Vaersa. "Porque sí, somos los únicos con jornada partida. No se tiene un concepto de un servicio de un cuerpo sino de un trabajito de verano; no trabajamos todo el año y eso es gravísimo. En los observatorios, se sigue trabajando cuatro meses y medio, cinco o siete y las unidades patrullan durante nueve meses y medio y ya está", ha detallado.

El representante sindical ha hecho hincapié en la decisión de la Generalitat de poner un refuerzo de 120 personas nuevas "que entran sin ningún proceso selectivo", ya que se ha llevado a cabo a través del envío de "un email a la empresa".

En cambio, cuando "consigues una plaza después de haber estudiado y competido en las oposiciones, te mandan de vuelta a tu casa y te dicen 'ya veremos cuando vuelves'. Hay poco personal dispuesto a irse a un destino lejano, donde el alquiler de la vivienda es carísimo. Algunos no pueden ni vivir, tenemos a gente comiendo en los coches", ha apuntado.

"UN ANUNCIO POLÍTICO PURO Y DURO"

De este modo, ha subrayado que la contratación "en plena campaña de incendios" representa "un anuncio político puro y duro, que en la realidad y en la práctica, lo que hace es colapsar aún más el servicio".

Así, ha recordado que la Generalitat "dijo que no" a peticiones propuestas desde el sindicato como la posibilidad de "trabajar todo el año o al menos un aumento sustantivo en cuanto a los observatorios para que pasaran a nueve meses".

Por su parte, una trabajadora de una unidad de prevención de incendios forestales, Rita Montreal, ha compartido que su labor es dura porque "se trabaja al sol durante todo el día, en cualquier condición atmosférica": "A nosotros, nuestro trabajo nos gusta. Sí que es verdad que estamos muy expuestos, estamos en el monte todo el día, pero nos gusta. Es un trabajo bastante vocacional, pero lo que pedimos es que las condiciones sean mejores".

"En las unidades móviles trabajamos una hora que no se nos paga, pero en la que sí que tenemos que estar disponibles por si sale a la demanda. Cobramos el salario mínimo interprofesional cuando tenemos múltiples funciones y responsabilidades, por lo que creemos que somos un sector que estamos un poco desaprovechados. Y queremos profesionalizarlo, que haya formación continua y que nuestras funciones se reflejen en el salario", ha reiterado.

El responsable de la UGT en Vaersa, Víctor Codina, ha afirmado que están "muy enfadados" con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mu, al que acusan de "desconocer" el servicio de prevención y porque sostienen que "poner de golpe ese refuerzo de 120 personas está generando un peligro" puesto que "hay una descoordinación y se trata de gente que no está formada ni preparada. La empresa no puede formarlos en tiempo y forma y está siendo más un peligro que algo bueno y positivo para la prevención".

INSPECCIÓN DE TRABAJO

"El día 15 de septiembre tenemos una reunión ya convocada por Vaersa donde vamos a ver hasta qué punto o qué opciones hay de poder mejorar las condiciones de trabajo del personal", ha explicado y ha avanzado que denunciarán ante la Inspección de Trabajo sobre las condiciones de los observatorios forestales "porque están a temperaturas mucho más altas de lo que permite la ley".

Por último, uno de los trabajadores que participó en la extinción del incidio de la Vall d'Uixó y representante de UGT, David Manzana, ha incidido en que la reciente contratación del personal de apoyo se ha dado tan solo después de haber ocurrido un incendio como el de la provincia de Castellón: "Nunca se ve lo que hacemos nosotros, siempre es cuando ya pasa algo así de grande cuando se dice que hay que contratar", ha concluido.