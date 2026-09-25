Personal de prevención de incendios reivindica trabajar los 365 días: "El monte se protege durante todo el año"

Personal de prevención de incendios frente al Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal de prevención de incendios se ha concentrado este viernes, convocado por STAS-Intersindical Valenciana y CCOO-PV, ante el Palau de la Generalitat, para reivindicar la necesidad de "trabajar durante todo el año" ante el riesgo de incendios en la Comunitat Valenciana.

Los participantes han mostrado pancartas donde reflejan que "están quemados", por ello piden "dignidad" y reconocer su "categoría profesional". Además, han exhibido mensajes para pedir al Consell "condiciones dignas, reconocimiento de sus funciones y trabajar todo el año". "Si hay monte que cuidar y proteger, hay trabajadores de prevención que defender", han reclamado.

Entre los cánticos, han defendido que "el monte se protege durante todo el año", pero que, sin embargo, muchos de estos profesionales solo trabajan entre tres y seis meses. Igualmente, han exigido cobrar por su labor: "Hora pagada, hora trabajada".

La protesta ha empezado con una acción simbólica en la que varios trabajadores se han disfrazado de cabra para exponer que, mientras estos animales están todo el año en el monte, ellos no trabajan los 365 días.

"Queremos trabajar todo el año, nadie del sector trabaja durante todo el año. Queremos que se nos reconozca el grupo profesional que nos corresponde y cobrar acorde, que se nos pague todas las horas que trabajamos, porque no es así en muchos casos", ha enfatizado una portavoz de la plantilla, Ana Belén Máñez.

A su vez, la trabajadora ha explicado que "como está el panorama actual de temperaturas, es una situación insostenible". De esta manera, Máñez ha lamentado que "piden que estés campaña tras campaña porque ya sabes hacer tu trabajo, pero por otro lado, con seis meses al año, hoy en día, ¿quién puede vivir?", se ha preguntado.

"NO HAN SALIDO A RECIBIRNOS NINGÚN DÍA"

Los trabajadores han criticado que en ninguna de las protestas que vienen realizando ante el Palau de la Generalitat han sido atendidos por ningún representante de la administración. Por eso, se sienten "un poco olvidados". "Es un poco frustrante, no importamos, es sentirse un poquito menospreciado por nuestro trabajo", ha reprochado Máñez.

Dentro de sus funciones, ha explicado que "avisan" cuando "detectan qué se está quemando" para "poner el operativo de las unidades para ir al lugar, señalar los caminos, avisar a la gente y los bomberos puedan llegar en la menor brevedad posible".

Además, su faena es "hacer fotografías de cómo evoluciona la columna de humo y coger datos meteorológicos para ver cómo va a evolucionar el incendio". Máñez ha resaltado que su trabajo "no se ve" porque tienen un operativo "muy eficaz", por eso se sienten "invisibilizados": "Nos sentimos apartados cuando somos los que primero damos la cara", ha lamentado.

Máñez ha recordado que ahora la agricultura "no está" tan mantenida como hace años y hay muchos campos que "están abandonados". "Cualquier descuido puede producir un gran incendio, si no estamos para controlar eso, no sabemos lo que va a pasar", ha sentenciado.

"EMERGENCIA CLIMÁTICA"

A la acción ha asistido la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Paula Espinosa, quien ha resaltado que el personal de prevención de incendios "pone su vida en peligro" en una situación de "emergencia climática" como la que vivimos.

También ha criticado que el Consell "no baje a hablar" con los trabajadores y ha reclamado "explicaciones por parte de la Generalitat: "Los recortes suponen un riesgo para la población".