Personal y usuarios del Centro de Día de Plaza América de Alicante piden a Camarero "soluciones reales" tras el cierre

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores y usuarios del Centro de Día de Plaza América de la ciudad de Alicante han pedido a la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, una reunión "urgente" para que "se facilite respuesta documentada y soluciones reales e inmediatas" tras el cierre de este espacio de manera "implacable por el actual equipo de gobierno municipal".

Ante este escenario, CCOO ha convocado este martes una concentración frente a la sede del Consell en la capital alicantina, con el fin de reclamar un encuentro con la administración autonómica para abordar la reubicación y atención "inmediata" de las personas mayores afectadas por el cierre con "garantía de alternativas de igual calidad y cobertura".

También ha pedido una "explicación clara sobre los criterios técnicos, sociales, jurídicos y presupuestarios que han motivado el cierre de este único servicio público de estancias diurnas en la ciudad" y que la consellera "inste al Ayuntamiento de Alicante a no demorar la consecución y puesta a disposición de un local adaptado a la normativa vigente".

El sindicato ha aseverado que espera que esta reunión y las medidas solicitadas "no sufran más demora, dado el grave perjuicio que está provocando tanto a personas usuarias como a familiares y plantilla de trabajadoras".

En este punto, ha reclamado a la Conselleria que "actúe junto al Ayuntamiento de Alicante para establecer un plan global y estratégico que dé respuesta a la crítica situación de los servicios y de la atención social en la ciudad".

"No son aceptables ni acordes a la responsabilidad del Consell ni más silencios ni evasivas ante la gravedad de lo ocurrido, porque la soledad no deseada no puede esperar", ha enfatizado el sindicato en un comunicado.

La movilización persigue "implicar directamente al ejecutivo valenciano, competente en esta materia, con el fin de obtener una respuesta inmediata y completa a la situación provocada tras el cierre de este recurso social".

LABOR "ESENCIAL"

CCOO ha asegurado que este servicio público, con más de 25 años de funcionamiento y 40 plazas atendidas, ha desempeñado una labor "esencial" en la prevención de la soledad no deseada, el apoyo a las familias en la conciliación laboral y personal y la atención integral a personas mayores en situación de dependencia.

Y ha subrayado que "se ha dejado a 40 personas usuarias y a sus familias sin recurso equivalente y se ha procedido al despido de 12 trabajadoras", al tiempo que "se ha prescindido de los servicios profesionales de una médico y una fisioterapeuta que incomprensiblemente estaban como autónomas y no como trabajadoras por cuenta ajena".

El sindicato ha alertado de que la decisión de cierre "no ha sido precedida de ningún tipo de antelación ni información formal, pública y suficiente a usuarios, familias y plantilla", lo que ha generado "un grave perjuicio social y laboral y un sentimiento de abandono y culpa entre las personas mayores afectadas".