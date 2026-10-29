Personas afectadas por la dana que buscan vivienda dos años después y encuentran precios "disparados": "Es imposible"

Archivo - Una mujer pasea por la calle anegada de barro, a 13 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subida de los precios de la vivienda, que está dificultando el acceso de muchas familias a un hogar en todo el país, se deja sentir especialmente en las zonas de Valencia más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, donde algunas personas perdieron su casa y otras la conservan pero ya no la sienten segura. Los alquileres "disparados" pueden hacer "imposible" encontrar una alternativa habitacional.

Marietta es una vecina de Aldaia que vive con su pareja y su hijo en una vivienda de su propiedad situada en una planta baja, cerca del barranco de la Saleta. El 29 de octubre entró más de medio metro de agua al inmueble y han estado viviendo desde entonces a mitad camino entre su casa y otro piso, entre obras y reformas, hasta instalarse de nuevo en su vivienda a partir de las pasadas Fallas, ha explicado en declaraciones a Europa Press.

"El problema fundamental es que todavía seguimos teniendo 40 centímetros de lodo debajo de casa", ha detallado, antes de señalar que no se siente segura en ella cuando llueve. Por eso, "desde el primer momento" quieren dejar esta vivienda y comprar otra, "aunque sea más pequeña", pero con los precios que están encontrando "es imposible". A Marietta le gustaría quedarse en Aldaia o en sus alrededores. "Ya tienes toda tu vida ahí", ha destacado.

Esta vecina recuerda además cómo los días posteriores a la dana "varias inmobiliarias intentaron venir a comprar las viviendas a precios irrisorios" para "aprovecharse de la situación", ha denunciado.

Ahora, Marietta relata que algunos de sus vecinos que estaban alquilados se han marchado, y que en su barrio muchos bajos comerciales se han reconvertido en viviendas que "están todas ocupadas" y han salido al mercado "a unos precios escandalosos". Otras plantas bajas cerca de los barrancos en las que vivían personas mayores están ahora cerradas.

"NECESITAMOS UNA NÓMINA DEMASIADO ALTA"

Por su parte, Eunice Espinoza vivía de alquiler con su marido y sus tres hijos en una planta baja del barrio de La Torre, pero la dana destrozó aquella vivienda y desde entonces residen en una facilitada por Casa Caridad, dentro de su Proyecto Fénix de alojamiento. Esta residencia les ayuda a ahorrar y alivia la presión de buscar vivienda. Aunque no hay fecha límite para dejarla, tienen "clarísimo que esa es una vivienda provisional y que tenemos que movernos cuanto antes".

No obstante, la búsqueda "está costando más de lo que imaginamos porque los precios están demasiado altos y necesitamos una nómina demasiado alta, es que es imposible", ha lamentado. Además, denuncia las "pegas" que ponen los caseros cuando explica que tiene hijos pequeños.

Eunice se mantiene "muy esperanzada" y confía en acceder pronto a una vivienda. "Voy a ser optimista porque quiero, no porque realmente las cosas apunten a que vaya a conseguir un piso", ha puntualizado. No obstante, reconoce que no quiere volver a residir en la zona cero de las inundaciones. "Con el trauma y lo que me ha costado recuperar a mis hijos de ese episodio, no nos apetece volver. Por mi paz mental creo que no podría", ha dicho.

"IRME A CASA DE MI MADRE ES UN PASO ATRÁS"

Por su parte, T.E.D vive de alquiler con su hijo, de 19 años, en Paiporta. Las inundaciones fueron un duro golpe para ella, que sigue de baja por depresión. Este viernes dejará la vivienda en la que reside desde hace ocho años. Explica que el propietario necesita recuperar el inmueble, pero apunta a que "se ha portado muy bien" con ella y "entiende perfectamente" sus motivos.

T.E.D se prepara para volver con su hijo a casa de su madre en Xirivella. "Irme a casa de mi madre es un paso atrás que no te lo puedes ni imaginar. Yo tengo 52 años y tengo a mi hijo de 19 y yo quiero mi vida, mi intimidad", ha lamentado.

Le gustaría quedarse en Paiporta porque lleva en el municipio 35 años y su hijo ha construido toda su vida aquí. Está buscando otra vivienda de alquiler pero le piden "de mil euros para arriba", lo que le parece "una barbaridad" y duplica la renta que hasta ahora pagaba.

Además, denuncia los requisitos que piden a los inquilinos. "A mí la última inmobiliaria me dijo que si era funcionaria, mucho mejor", ha relatado, antes de preguntarse si "el obrero de toda la vida de Dios no tiene derecho a una vivienda". T.E.D se siente "discriminada".

Asimismo, su hijo tiene que dejar los estudios de FP de Informática que realizaba en un instituto de Paiporta porque la conexión en transporte público con Xirivella hace que sea una "odisea" compatibilizarlos también con la jornada laboral. Cruz Roja le ayudará económicamente a realizar un curso online.

Adrián Pérez es director técnico en Cruz Roja Paiporta, y explica que la institución está realizando "un trabajo de resiliencia y de apoyo emocional" de carácter integral para ayudar a T.E.D y a otras personas a mejorar su situación. Desde diciembre de 2024, la ayudan con sus dificultades económicas y le prestan atención psicológica. El trabajador de Cruz Roja ha explicado que "la problemática de la vivienda es bastante generalizada" y notan "muchas dificultades para pagar las mensualidades de alquiler".

LOS ALQUILERES SE AGOTAN MÁS RÁPIDO EN L'HORTA SUD

El informe del tercer trimestre de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) sitúa el precio medio de obra nueva plurifamiliar en l'Horta Sud en 3.210 euros por metro cuadrado, un 27 % más que hace un año y la mayor subida entre comarcas del área metropolitana. El alquiler medio es de 1.139 euros al mes, el más bajo del área metropolitana. La oferta ha caído un 23 % en el último trimestre, hasta 61 viviendas.

El director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón, ha explicado que el problema de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana es "de tal calibre" que la dana "no ha sido una cosa que haya marcado ni siquiera picos". Dos años después, "están subiendo los precios en toda esta zona pero de manera más o menos alineada con el resto de la primera corona metropolitana", ha añadido.

No obstante, la oferta de alquileres en l'Horta Sud "se ha ido agotando" de forma más rápida porque "los precios son más bajos y ya eran más bajos antes" del 29 de octubre. Con los alquileres "absolutamente disparatados", "se agota lógicamente antes lo que tiene un precio más bajo".

El miedo a instalarse en esta zona no se está notando en el mercado del alquiler, según Cos-Gayón, pero en la vivienda de obra nueva "sí que se está uniendo" esta inquietud al resto de factores que influyen en las decisiones de inversión del sector.

La promoción de vivienda nueva "está costando un poco más". Además de una "escasez de mano de obra y de constructoras" y de unos precios más bajos, l'Horta Sud es una zona que, por sus características socioeconómicas, "tiene que ir a un perfil de vivienda protegida". La construcción ha estado limitada porque los promotores estaban a la espera de que "el módulo de precio máximo de vivienda se actualizara", algo que ha llegado este agosto.

A partir de ese mes, según el director de la Cátedra, "se han disparado" los proyectos de vivienda protegida en el segundo semestre del año en València. Si se consolida esta tendencia, "el precio va a bajar". "Eso nos da muchas esperanzas. Si tienes cinco veces más oferta de vivienda cuyo precio máximo es la mitad que el de la obra nueva libre, con las calidades que por código técnico y normativas son literalmente las mismas, eso va a regular de verdad el precio", ha destacado.

Sobre el nuevo Patricova, ha apuntado que lo que hará es "condicionar el tipo de construcción" y que la gente quiera vivir a un lugar catalogado como inundable. En este punto, ha subrayado la necesidad de dar seguridad con infraestructuras hidráulicas como fue el Plan Sur.