Pescadores de Castellón y Valencia paran por la subida del gasoil: "No es rentable salir a faenar

En Alicante se plantean paros intermitentes por la subida de precios y la reducción de días de trabajo

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores de Castellón y Valencia han parado desde este lunes ante la subida de precios del gasoil, ya que con esta situación "no les es rentable" salir a faenar. En Alicante, por su parte, se plantean paros intermitentes tanto por el aumento de precios como por la reducción de días de trabajo.

El presidente de la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunitar Valenciana (Coincopesca), Vicent Pérez, ha explicado a Europa Press que en el caso de Valencia, "para lo que se saca saliendo estos días, vale la pena quedarse en casa".

Pese a que no tienen previsión de cuántas pérdidas puede suponer esta parada y esperan poder volver al trabajo. En este sentido, ha señalado que los representante de las organizaciones pesqueras a nivel nacional mantendrán este martes una reunión en el Ministerio, donde se pedirá la adoptación de medidas compensatorias o, incluso, poder sacar algo del Fondo Europeo de Pesca hasta que mejore la actual situación.

Los pescadores de la provincia de Castelló -con base en los puertos de Castelló, Borriana, Benicarló, Vinaròs y Peñíscola- han comenzado este lunes un paro para protestar por el incremento que ha sufrido el precio de gasoil. En total, el paro afecta a 146 embarcaciones de arrastre, cerco y trasmallo.

El patron mayor de la Cofradía de Pescadores de Castelló, Manuel Peña, ha asegurado a Europa Press que el actual precio del gasoil es "inviable" para la economía del sector pesquero. Ha destacado que, en principio, el paro se desarrollará durante las jornadas de hoy y mañana, aunque podría prolongarse, dependiendo de la respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

ALICANTE

Por su parte, los pescadores de la provincia de Alicante plantean realizar paros intermitentes para protestar por el incremento del precio del gasoil y por la reducción de días para poder trabajar durante el año. Así lo ha afirmado el secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, Juan Mulet, quien en declaraciones a Europa Press sostiene que la situación que sufre el sector es "complicada".

La decisión se ha producido tras una reunión mantenida el pasado sábado con las doce cofradías de la provincia para valorar el escenario y trasladar así su "descontento" y queja" hacia la Generalitat y el Gobierno Central. Por un lado, manifiesta que la subida del precio del combustible a causa de la invasión de Rusia a Ucrania se ha incrementado "casi el doble", por lo que no les queda "margen" para poder trabajar y poder "subsistir".

"El gasto de combustible para una embarcación de arrastre supone el 35% del gasto total, pero ahora se ha incrementado el doble, hasta el 70%, por lo que no nos queda margen para poder trabajar", asegura Mulet, quien añade que algunos están "aguantando como pueden" para "no dejar el mercado desabastecido y para que haya pescado fresco".

Por otro lado, señala que el sector no cuenta con "suficientes días de pesca" debido a que los días disponibles para faenar se han reducido en un 30%": "De 240 días que podemos trabajar, nos dejan 170 como mucho, el resto no salimos porque no nos dejan", explica.

Ante la situación, pedirán a las administraciones una bajada de tasas como las cuotas a la Seguridad Social para "reducir gastos", ya que "aquí no queda margen" y "si no hacemos algo para poder aguantar, y más con el precio del gasoil, vamos a tener que ir parando". Asimismo, espera que todas las cofradías de la provincia, que van desde Dénia hasta Torrevieja, se sumen a las propuestas.