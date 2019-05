PhotOn Festival llama a agitar la conciencia contra la opresión a la mujer con la fuerza de la imagen

Actualizado 07/05/2019 18:00:44 CET

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de PhotOn Festival, el Festival Internacional de Fotoperiodismo y fotografía documental, llama a agitar conciencias contra la opresión a la mujer y promover una reflexión sobre sus problemas sociales a través del lenguaje universal y la fuerza de las imágenes.

La directora del Festival, Tania Castro, ha presentado este martes esta edición, bajo el lema 'Agitadoras de conciencia', que hasta el 11 de mayo propone conferencias, exposiciones, proyecciones nocturnas, talleres y un visionado de porfolio de los finalistas de la Beca PhotOn 2019 en el Centre Cultural La Nau de València aunque el certamen se prolongará hasta junio.

Una mujer encajada en un vestido negro de la talla 38 que no le está, de la fotógrafa Yolanda Domínguez, sirve como foto de portada de este festival convertida así en metáfora de la presión que sufren las mujeres en la sociedad actual, que "las obliga a encajar en esta talla sin respetar la diversidad del cuerpo femenino". "Y la que no encaja no es aceptable", señala Castro. Sin embargo, la mujer "muy valiente, dice mirándote a los ojos: "Ya está bien, tengo carnes y soy magnífica", explica la directora.

Castro ha señalado que esta instantánea tiene "gran fuerza" porque sirve para reivindicar que es el momento de reflexionar sobre la democracia actual, que "no es tal porque estamos cada vez más oprimidas bajo una libertad que es simplemente un espejismo".

En esta edición todas las exposiciones son de mujeres salvo la de DesTieRRRadas' de Pedro Armestre, pero que se adentra en los problemas de las mujeres de Centroamérica y África que se enfrentan a los intereses de grandes empresas en su defensa del derecho a la tierra, al agua y a otros recursos naturales.

La muestra colectiva 'Agitadoras de conciencia' da voz a 14 fotógrafas, Natalia Sancha, Núria López, Hanna Jarzabek, Anna Surinyach, Eva Mañez, Ana Jiménez Remacha, Estela Sanchis, Raquel Ferrero, Carmen Sayago, Mariona Giner, Fotolateras, Ana Yturralde, Ana Jiménez, Irene Bernad y Bárbara Traver, que han enviado la imagen que han escogido acompañada de un texto propio de denuncia.

Estas instantáneas podrán verse también en las marquesinas y los buses de la EMT y las vallas de metro para que sirvan de altavoz a las reflexiones que proponen estas denuncia que "cualquiera puede entender porque una imagen no necesita lenguaje". Llano, PhotOn Worlwide y Jarque, la cámara y la vida, una muestra que se inaugurará en junio y se ha realizado junto al Museo València d'Etnologia completan las exposiciones de esta edición.

La fotógrafa Eva Máñez ha expuesto que la presencia de la mujer en el fotoperiodismo era "anecdótica" hasta hace muy poco, incluido en la prensa diaria, por lo que aún es pronto para ver si esta mirada femenina es "diferente". "Pero el futuro es nuestro y lo tenemos que escribir", ha reclamado.

En ese sentido, Estela Sanchis ha aclarado que las mujeres "no solo hablan de cosas de mujeres" sino que son "mujeres que tiene mucho que aportar". Por ello, ha reclamado "agitar conciencias para ser conscientes de nuestra posición". De igual modo, Liza Ambrossio ha explicado que su trabajo se centra en "hacer una incisión al machismo ejercido por las mujeres" para "entender todos los demonios que tenemos dentro como sociedad".

FOTOPERIODISTAS POR EL MUNDO

Además, en esta edición se contará con las conferencias de Pedro Armestre y Almudena Moreno, Liza Ambrossio, Anna Surinyach, Eva Mañez, y Yolanda Domínguez. "Las mujeres tenemos mucho que decir. Hay muchísimas fotoperiodistas trabajando por todo el mundo sobre temas muy complicados y no se visibiliza suficientemente su trabajo", ha reivindicado la directora del certamen.

La IX edición del festival cuenta con el patrocinio de la Fundación Cañada Blanch y con el Centro Cultural La Nau como sede oficial y para los premios de la Beca PhotOn Festival con La imprenta GC, One Shot Hotels y Sigma. Además, como colaboradores y mediapartners con El Ayuntamiento de Valencia, EMT València, Metrovalencia y Cerveza Turia como cerveza oficial. BecaPhoton concede cinco premios valorados en un total de 8.000 euros.

El ganador de la Beca Photon Festival 2019 recibirá un premio económico de mil euros y la producción de un mínimo de 100 libros por parte de la ImprentaCG y un objetivo Sigma. Además, aumenta la promoción internacional creando un nuevo premio expositivo con Luz del Norte, Monterrey-México. El premio de promoción europea, #PremioPhenBecaPhoton, en esta edición viene de la mano de Photo Romania Festival que producirá una exposición para exponerla en su edición 2020 en Rumanía.