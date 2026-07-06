El pianista Andrés Barrios y el violinista Vicente Huerta, invitados en el Festival VIPA que arranca este martes

Imagen de archivo del VIPA - GVA

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acoge del 7 al 16 de julio la 14ª edición del 'Valencia International Performance Academy & Festival' (VIPA), un certamen de jóvenes músicos de prestigiosas escuelas de todo el mundo y considerado como "una de las citas formativas de referencia del verano europeo". Por primera vez, el Consorci de Museus invita a participar en los recitales gratuitos a grandes figuras como el pianista de flamenco internacional Andrés Barrios y el violinista valenciano Vicente Huerta.

La nueva edición del festival internacional de piano y composición VIPA 2026, que reunirá a más de un centenar de profesionales, profesores y jóvenes alumnos, tendrá veladas musicales que se celebrarán todas las noches al aire libre a partir de las 22.00 horas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Huerta, ganador de un Goya en 2012 por participar como violín solista en la banda sonora de la película 'La piel que habito', de Pedro Almodóvar, actuará el jueves 9 de julio, mientras que el reputado pianista Andrés Barrios, una de las figuras más innovadoras del piano flamenco actual, ofrecerá su recital el sábado 11 de julio.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha destacado el "compromiso" de la institución con los jóvenes talentos "apoyando desde su primera edición la celebración de un festival que promueve una formación de excelencia poniendo a València en el foco de la creación musical".

Asimismo, ha añadido que la principal novedad de este año es el ofrecimiento de "recitales gratuitos de dos grandes figuras del panorama nacional e internacional, como son Barrios y Huerta, quienes pondrán la guinda a un certamen que ya es en sí una gran oportunidad para la ciudadanía de disfrutar de los estrenos compositivos de los jóvenes promesas del piano y la composición".

Durante el festival se estrenarán composiciones creadas expresamente para esta edición por autores de distintos países. El festival VIPA, que se alterna con la academia internacional de perfeccionamiento musical, se ha consolidado como una de las citas formativas de referencia del verano europeo.

En esta edición, participan alumnos pianistas y compositores de España, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán, China, Australia, Turquía, Estados Unidos, Canadá, Chile y México. Se trata de alumnos o egresados de algunas de las mejores escuelas de música del mundo.

El profesorado (pianistas, compositores y ensembles residentes) procede de instituciones de élite como Boston University, la Hochschule für Musik 'Hanns Eisler' de Berlín, el Mozarteum de Salzburgo, la University of Pittsburgh, la Eastman School of Music de Rochester o la National Taiwan Normal University, entre otras.

Según el director artístico de VIPA, Carlos Amat, "cada julio, Valencia se convierte durante unas semanas en un pequeño planeta musical, con chavales de Nueva Zelanda, Corea, Chile o Turquía, compartiendo experiencias, conocimientos y estrenos musicales al más alto nivel. Todo ello, en un marco incomparable como es el claustro gótico del Centre del Carme que convierten esta cita en un lujo para ellos y para la ciudad", ha compartido.

PROGRAMACIÓN DE LOS RECITALES

El festival arranca el 7 de julio a las 22.00 horas, en el claustro gótico del Centre del Carme. El Concierto inaugural VIPA 2026 está a cargo del pianista Sebastian Picht, alumno estadounidense ganador absoluto de la VIPA International Piano Competition de 2025, con un recital de obras de Beethoven, Scriabin y Ravel.

La programación continuará el 8 de julio con el primero de los recitales de alumnos de VIPA Piano, seguido por el concierto del músico valenciano Vicente Huerta, el 9 de julio. Considerado uno de los violinistas españoles más destacados de su generación, Huerta se formó en los conservatorios superiores de Valencia, Barcelona y Bruselas, donde obtuvo el máximo galardón de virtuosismo.

El profesional también ha actuado junto a importantes orquestas de Europa y Estados Unidos. En el recital del Centre del Carme estará acompañado por el pianista y director de VIPA, Carlos Amat, en un programa con obras de Beethoven y César Franck.

El 11 de julio, el festival recibirá al pianista y compositor Andrés Barrios, una de las figuras más innovadoras del piano flamenco actual. El artista ha desarrollado un lenguaje propio en el que el flamenco dialoga con el jazz, la música clásica y otras corrientes contemporáneas. Barrios es hoy una figura artística internacional y uno de los ejemplos más prometedores del panorama musical español.

El ciclo en el CCCC se completa con nuevos recitales de los alumnos de VIPA Piano los días 10, 14 y 15 de julio. El 16 de julio se celebrará la Gala de Clausura con el recital conjunto de los alumnos ganadores del certamen.

A partir del 20 de julio, la actividad se trasladará al Auditorio del Ateneo Musical del Puerto, donde tendrán lugar los conciertos del VICE Ensemble (20 y 23 de julio) y del Mivos Quartet (21 y 24 de julio), todos ellos a las 19:00 horas.