El pianista Josu de Solaun llega al Teatro Principal de Alicante para presentar 'Sombras y resplandores'

ALICANTE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pianista y compositor Josu de Solaun llega al Teatro Principal de Alicante el próximo martes, 16 de septiembre, para presentar el programa 'Sombras y resplandores', compuesto por obras propias, de Enrique Granados y Manuel de Falla.

El concierto, que tendrá lugar a las 20.00 horas, tendrá acceso libre hasta completar el aforo, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En la primera parte de este recital para piano, interpretará el 'Allegro de concierto', los 'Valses poéticos' y 'La maja y el ruiseñor', de Granados. A continuación, el 'Nocturno elegíaco nº1' del propio Josu de Solaun, para finalizar con Falla y su 'Fantasía Bética'.

Tras el intervalo, Solaun ofrecerá el 'Nocturno Elegíaco nº 2' de Josu de Solaun, seguido por Prokofiev, con su 'Sonata nº 8', compuesta en plena Segunda Guerra Mundial.

Josu de Solaun es un reconocido pianista español, galardonado con el prestigioso International Classical Music Awards (ICMA) en 2021, en la categoría de música de cámara, y en 2023, como mejor solista. Es, además, el único pianista español que ha conseguido sendos primeros premios en los concursos internacionales de piano José Iturbi (2006) y George Enescu (2014), desde su fundación en los años 1980 y 1958 respectivamente.

Desde 1999 hasta 2019, residió en Nueva York, donde se graduó de la Manhattan School of Music (1999 - 2011) y posteriormente fue catedrático de Piano en la S. Houston State University (2014 - 2018). Desde febrero del 2020, reside en Madrid.

Formado desde joven por el músico Salvador Chuliá (en armonía, contrapunto, fuga y composición) y por las pianistas María Teresa Naranjo y Ana Guijarro en España y posteriormente en Nueva York por los pianistas Nina Svetlanova y Horacio Gutiérrez, se le ha permitido mostrar su arte musical no solo como pianista en recitales, sino también como compositor y director de orquesta, improvisador (tocando recitales de piano enteramente improvisados), músico de cámara y solista con algunas de las orquestas más importantes del mundo.

Como compositor, ha estrenado su 'Concertino Breve' (2023) para piano y orquesta de cuerdas en Klaipeda, Lituania, con la Orquesta de Cámara de Klaipeda.