El pianista Juan Floristán, ganador del premio Arthur Rubinstein, regresa a Alicante el próximo martes

ALICANTE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pianista Juan Floristán, ganador del Primer Premio y del Premio del Público en el Concurso de Piano de Tel Aviv Arthur Rubinstein 2021, visita la Sociedad de Conciertos de Alicante el próximo martes a las 20.00 horas. El recital, que tendrá lugar en el Teatro Principal, ofrecerá piezas de Ravel, Schumann y Beethoven.

Floristán, ganador también del Primer Premio y del Premio del Público en el Concurso de Piano de Santander Paloma O'Shea 2015, así como del Primer Premio en el Concurso Steinway de Berlín 2015 y de la Medalla de la Ciudad de Sevilla, es un "referente" entre las nuevas generaciones de músicos españoles y europeos, según ha indicado la Sociedad de Conciertos de Alicante en un comunicado.

El "incansable" y "joven" pianista ha debutado en algunas de las "principales" salas del mundo, como el Royal Albert Hall, el Wigmore Hall, la Herkulessaal de Munich, la Tonhalle de Zürich o la Filarmonía de San Petersburgo.

Entre las personas que le han acompañado en su formación, según la Sociedad de Conciertos de Alicante, destaca Elisabeth Leonskaja, que demostró "no solo ser una artista excepcional, sino también una persona comprometida con las nuevas generaciones de pianistas de forma entregada y totalmente desinteresada" y ha significado "una ayuda inestimable tanto en su carrera como en su desarrollo personal y artístico".

Su debut discográfico se remonta al año 2012, cuando publicó su primer CD, una grabación en vivo de su concierto debut en el "prestigioso" Ruhr Klavier Festival de Alemania. Asimismo, su último lanzamiento, 'AlgoRitmo', ha logrado una "enorme repercusión mediática", con el recibimiento de "continuos elogios" en las revistas especializadas.

Así, con un repertorio que incluye más de 30 conciertos para piano y orquesta y que abarca desde Mozart hasta Crumb, es un invitado "asiduo" en las temporadas de orquestas como la Orquesta de la RTVE, la Orquesta Nacional de España, la Filarmónica de San Petersburgo, la BBC Philharmonic Orchestra o la Orquesta Sinfónica de Malmö.

COLABORACIÓN

Por otro lado, una parte "importante" de su actividad está dedicada a los recitales y la música de cámara. Floristán ha fundado el Trio Vibrart junto al violinista Miguel Colom y al violonchelo Fernando Arias y ha colaborado con el cuarteto Casals, el Fine Arts Quartet o solistas de la talla de Dietrich Henschel, Kian Soltani, Andrei Ionita, o Pablo Ferrández.

Además, ha colaborado con directores como Jesús López Cobos, Juanjo Mena, Pablo González, Ben Gernon, Marc Soustrot, Leopold Hager, Lorenzo Viotti, Josep Vicent o Lahav Shani, entre otros.

También ha actuado en citas como el Ruhr Klavier Festival, el Festival de Verbier, el Festival Sommets-Musicaux de Gstaad, el Festival de Santander o el Festival Beethoven de Varsovia.