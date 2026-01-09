La pianista Varvara ofrece un monográfico de Beethoven en el Teatro Principal de Alicante

Imagen de la pianista Varvara - SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE

ALICANTE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La pianista Varvara regresa en solitario al Teatro Principal de Alicante el próximo lunes a las 20.00 horas para ofrecer un concierto monográfico de Beethoven.

Varvara ha actuado en la ciudad en varias ocasiones, como solista y como parte de agrupaciones de cámara de referencia en el panorama internacional, según ha informado la Sociedad de Conciertos de Alicante en un comunicado.

Nacida en Moscú, se formó en la Escuela de Música Gnessin, en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky y, posteriormente, en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo, con el maestro Evgeni Koroliov. En 2006 fue galardonada en el Concurso Internacional Bach de Leipzig y en 2012 ganó el primer premio del Concurso Géza Anda de Zúrich.

Varvara, según la Sociedad de Conciertos de Alicante, siente un "gran interés" por el arte en cualquiera de sus expresiones y tiene un "amplio" repertorio que incluye música de todos los periodos.

Colabora con orquestas de "gran prestigio" como la del Teatro Mariinsky, la Tonhalle Orchester de Zúrich, la Radio-Symphonieorchester de Viena, la SWR Sinfonieorchester, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de Valencia, la Orquesta Sinfónica de Galicia o la Orquesta Sinfónica de la Fundación Gulbenkian, entre otras.

Además, ha trabajado con maestros como Eliahu Inbal, Valery Gergiev, David Zinman, Cornelius Meister, Tamás Vásáry, Clemens Schuldt, Alexander Liebreich, o Vladimir Fedoseyev.

Asimismo, la pianista desarrolla una "importante" actividad como recitalista en Festivales y salas de conciertos como Lucerne Festival, Tonhalle Zürich, La Grange de Meslay, Auditorio Nacional de Madrid, Conservatory Moscow, Philharmonie París o el Palau de la Música de Barcelona, entre otros.

Por otro lado, fundó un dúo junto al violinista Fumiaki Miura, así como un trío de piano con el violonchelista Jonathan Roozeman. También ha colaborado con el cuarteto Schumann, el cuarteto Borodin, el Cosmos Quartet y el Trío Ludwig.

Junto a sus grabaciones de Mozart y Händel, la Sociedad de Conciertos de Alicante ha resaltado su álbum grabado en directo en la Philharmonie de París dedicado a Liszt, así como su grabación de las Variaciones Goldberg, que ha recibido críticas "excepcionales".