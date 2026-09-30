Pilar de la Horadada (Alicante) registra un seísmo de 2.9 de magnitud que se deja sentir en varias poblaciones

Pilar de la Horadada - GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS

ALICANTE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad alicantina de Pilar de la Horadada ha registrado este miércoles un seísmo de 2.9 de magnitud que se ha dejado sentir en varias poblaciones, según ha informado IGN Sismología.

El movimiento de tierra ha tenido lugar sobre las 6.30 horas y se ha sentido en Pilar de la Horadada, Orihuela, Callosa de Segura, Rafal, Benejuzar y Bigastro.

El '112' Comunitat Valenciana no ha recibido ninguna llamada relacionada con este incidente, han indicado desde Emergencias.