Pilar de la Horadada y Mutxamel se unen al convenio para implantar el sistema GeoGIS de la Diputación - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Pilar de la Horadada y Mutxamel han sido los primeros en adherirse al convenio marco impulsado por la Diputación de Alicante para implantar, desarrollar y mantener el sistema de información geográfica GeoGIS.

Esta solución informática, coordinada por el Área de Arquitectura y prestada a través Geonet, permite a los consistorios consultar y analizar la totalidad de los datos espaciales y geográficos existentes en sus municipios "con el fin de mejorar la gestión del territorio, la toma de decisiones y la prestación de servicios".

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, se ha encargado de firmar este acuerdo con los alcaldes de Pilar de la Horadada, José María Pérez, y Mutxamel, Rafael García, en un acto que también ha contado con la presencia de la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, y la vicepresidenta segunda y diputada de Administración General, Marina Sáez, según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

"A través de este servicio, la institución provincial simplifica drásticamente las cargas burocráticas y de licitación para los ayuntamientos", ha destacado el dirigente alicantino, quien ha añadido que, gracias a los datos georreferenciados e información que proporciona GeoGIS, "los técnicos locales cuentan con una herramienta clave para agilizar la planificación urbanística, cartografiar con precisión las infraestructuras hidráulicas o de alumbrado, gestionar eficientemente el patrimonio local y optimizar la toma de decisiones en tiempo real ante incidencias urbanas o situaciones de emergencia".

Según la Diputación, la plataforma se convierte en un "aliado legal indispensable" para las corporaciones locales. Así, el sistema garantiza de forma automatizada el cumplimiento de normativas "tan exigentes" como la Directiva Europea Inspire, para la gestión de datos temáticos, o el Real Decreto 141/2024 de modernización del Padrón Municipal, "una estricta regulación estatal que obligará a todos los ayuntamientos a georreferenciar de manera individualizada cada una de las viviendas de cara al este año", ha señalado.

SERVICIO

El servicio integral, prestado y coordinado por el Área de Arquitectura a través de GeoNet, abarca desde la migración inicial de los datos municipales hasta el soporte técnico diario, las actualizaciones evolutivas constantes y un plan de formación continua para los empleados públicos encargados del sistema.

De forma complementaria, la herramienta generará un portal web personalizado para cada municipio, "lo que abrirá las puertas a una transparencia real donde la ciudadanía podrá consultar, de manera interactiva y accesible, la realidad geográfica y el estado de las infraestructuras de su propia localidad".

Los convenios de adhesión formalizados entre la Diputación y cada ayuntamiento a través del convenio marco, que fue aprobado en su día por la unanimidad del pleno provincial, tienen una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro adicionales, lo que asegura una total estabilidad técnica.

En busca de la "equidad económica", el mantenimiento de la plataforma se financia mediante un sistema de tarifas públicas "calculado estrictamente bajo criterios objetivos" como son "la población, la superficie territorial de cada localidad y la afección de su suelo urbano", ha apuntado la Diputación.

"Con esta iniciativa, Alicante no solo se anticipa a las exigencias legales del futuro, sino que consolida un modelo de gestión inteligente donde la tecnología se pone, de forma justa y equitativa, al servicio de cada municipio y de sus ciudadanos", ha concluido el presidente.