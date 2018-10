Pilar de la Horadada permitirá utilizar en su piscina municipal "bañador de pata" tras la denuncia de una vecina

Publicado 20/08/2018 15:17:27 CET

ALICANTE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) permitirá utilizar en su piscina municipal el "bañador de pata" tras la denuncia que ha realizado una usuaria de la instalación que fue expulsada porque el personal de la piscina consideró que esta prenda -un bikini en la que la parte de abajo es un pantalón corto- "no es bañador de mujer".

Así lo ha denunciado la mujer en una publicación de Facebook en la que ha señalado que esta situación "le ha pasado a muchas mujeres en esa piscina". Al respecto, el concejal responsable del área de Deportes, Antonio Escudero, ha anunciado a Europa Press que ha dado la indicación al personal de que se permitan este tipo de bikinis.

Escudero, que ha pedido disculpas publicamente a la afectada, ha explicado que se dio la orden de no permitir el baño con prendas que no fueran bikini o bañador porque este verano habían tenido "muchos problemas con gente que intentaba bañarse vestidos". "Ante la duda, antes el personal decidía no permitirlo, pero a partir de ahora sí se va a poder utilizar", ha manifestado.

Por su parte, la denunciante, Gemma Rodríguez ha pedido "una disculpa desde el Ayuntamiento" para ella y su hija, que la acompañaba en aquel momento. Así, ha contado que el concejal de Deportes le envió un mensaje de WhatsApp en el que le pedía disculpas pero "en ningún momento se le ha pedido una disculpa oficial desde el Ayuntamiento".

"Exigo una disculpa oficial para mí, para mi hija y para todas las mujeres a las que les ha sucedido, y por supuerto, el cese del socorrista y la conserje, que fueron de todo menos amables", ha manifestado la afectada.