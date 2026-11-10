Piquetes desde medianoche y manifestaciones por la tarde: así será la huelga general del 11N en la Comunitat Valenciana

Manifestantes durante la entrega del manifiesto conjunto con las reivindicaciones laborales de cara a la huelga general del 11N, en la sede de la CEV, a 9 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana afronta este miércoles una jornada de huelga general convocada a nivel estatal por la crisis de acceso a la vivienda, mejora de los salarios y reactivación de la negociación colectiva, que arrancará con piquetes informativos desde la madrugada y culminará con manifestaciones durante la tarde en varias ciudades.

El desarrollo del paro de 24 horas, respaldado por CCOO PV, UGT PV, Intersindical Valenciana, CGT, CNT, COS y plataformas sociales de vivienda y del sector educativo, se estructurará a lo largo del día a través de varias movilizaciones.

El objetivo es "defender salarios dignos, reclamar soluciones a la crisis habitacional, exigir servicios públicos de calidad y medidas que frenen el encarecimiento del coste de la vida", han recordado los sindicatos.

La huelga arrancará a las 00.00 horas con una concentración de piquetes en la plaza del Ayuntamiento de València. A partir de ese momento, algunos de los piquetes previstos son los de Mercavalència, a las 02.00 horas, y en las cocheras de la EMT, a las 05.00 horas.

A las 07.00 horas se han convocado piquetes en el Puerto de València, concretamente la rotonda de la avenida Moll del Túria, y una hora después, sobre las 08.00 horas, comenzarán los piquetes a las puertas de centros educativos, según las convocatorias lanzadas por los sindicatos en redes sociales.

CONCENTRACIÓN A LAS 12H EN VALÈNCIA

Además, un piquete social y sindical partirá a las 10.30 horas desde Torres de Serranos hacia la plaza del Ayuntamiento de València, donde a las 12.00 horas está convocada una concentración.

Así, el sector educativo tiene previstas también movilizaciones propias, según ha detallado STEPV: a las 07.30 horas se han convocado concentraciones en cuatro puntos de la ciudad de Alicante y a las 11.00 horas se celebrarán concentraciones ante la sede de la Conselleria de Educación en València y la Dirección Territorial en Castelló.

Desde la sede de la Conselleria de Educación en València, a las 11.45 horas, saldrá una columna educativa para unirse a las 12.30 a la concentración unitaria en la plaza del Ayuntamiento. A todo ello se sumarán las acciones propias de las asambleas que cada centro, municipio o comarca.

MANIFESTACIÓN POR LA TARDE EN VARIAS CIUDADES

Asimismo, por la tarde, los sindicatos y movimientos por la vivienda han convocado manifestaciones en varias ciudades de la Comunitat Valenciana. Saldrán a las 18 horas en Alicante (escaleras Jorge Juan), Castelló de la Plana (Pla. M. Agustina), Elx (plaza dels Algeps) y València (calle Xàtiva). Por su parte, en Alzira (Valencia) la manifestación será a las 11 horas.

En València, la manifestación partirá desde Xàtiva para recorrer las calles Colón y de la Paz hasta terminar en la plaza del Ayuntamiento de València. Participarán portavoces de CCOO PV, UGT PV, IV-PV, CGT, CNT, COS, Sindicat de Llogateres de València, PAH, Sindicat d'Habitatge y Entrebarris.

Asimismo, se han establecido puntos de encuentro para las columnas educativas que vayan a estas manifestaciones. Saldrán a las 17 horas de las Torres de Quart de València, de la Dirección Territorial de Alicante y desde los barrios de Castelló.

SERVICIOS MÍNIMOS

Paralelamente a todas estas acciones, los sindicatos han llamado a los trabajadores a secundar la movilización y la Generalitat ha fijado los servicios mínimos para garantizar el mantenimiento de la actividad esencial.

En Sanidad, los servicios mínimos establecidos en los hospitales son los propios de los domingos en las salas de hospitalización, los Centrales Urgentes, el Quirófano de urgencias, Servicios de Urgencias y otros, mientras que se mantiene los servicios de una jornada habitual en Diálisis, Radioterapia, UCI y Unidades de Reanimación, Programa de trasplantes, Actividad Hospital de día y Actividad Servicio de oncología.

Además, estarán al 50% de la jornada habitual los Servicios de farmacia hospitalaria, quirófanos programados, unidad de hospitalización a domicilio, y servicios centrales y al 25% en Consultas externas preferentes. Los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) funcionarán con los propios de su jornada habitual; mientras que en Emergencias sanitarias mantendrán los Servicios propios de su jornada habitual; el CICU, al 100%.

Los Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC) mantendrán los Servicios propios de su jornada habitual y los Centros de Salud y consultorios auxiliares deben mantener los servicios propios de un sábado. Los Centros de especialidades estarán al 25% de la plantilla y la Atención domiciliaria al 50% de la jornada habitual.

En Educación, la resolución establece, en todos los centros públicos de titularidad autonómica, la presencia de un responsable del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En centros públicos que impartan enseñanzas de primer ciclo de Infantil, dos educadores o técnicos cuando el colegio tenga cinco o menos unidades y tres en el caso de más de cinco.

En centros públicos de Infantil y Primaria, un profesor por etapa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades. En los de Infantil y Primaria que impartan primer ciclo de Infantil, un docente o educador o técnico por unidad. En los centros públicos que se imparten ESO, Bachillerato, FP, formación de adultos, idiomas y enseñanzas artísticas, un profesor por etapa, con un mínimo de uno por cada diez unidades. En los centros específicos de Especial, tres educadores por cada cinco unidades.

Respecto al transporte público de viajeros, la resolución establece servicios mínimos del 80 por ciento del habitual en la circulación de trenes y tranvías de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). La EMT de València ha informado de que los servicios mínimos establecidos son del 80% durante toda la jornada.

En cuanto a la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), se ofrecerá el 70% de los servicios ordinarios en horas valle y el 80% en horas punta, "teniendo en cuenta la afluencia masiva de viajeros y para evitar posibles problemas de orden público". Las horas punta serán entre las 6.30 y las 9.00 horas, entre las 13.30 y las 15.30 horas y entre las 18.30 y las 21.00 horas.