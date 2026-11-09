La Generalitat fija los servicios mínimos para garantizar la actividad esencial durante la huelga general del 11N

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VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha fijado los servicios mínimos para garantizar el mantenimiento de la actividad esencial durante la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles 11 de noviembre, según recoge una resolución de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, con fecha 6 de noviembre, consultada por Europa Press.

Por su parte, en Sanidad los servicios mínimos establecidos en los hospitales son los propios de los domingos en las salas de hospitalización, los Centrales Urgentes, el Quirófano de urgencias, Servicios de Urgencias, de restauración, de mantenimiento, de asistencia en tecnología sanitaria y aquellos que prestan servicios críticos, mientras que se mantiene los servicios de una jornada habitual en Diálisis, Radioterapia, UCI y Unidades de Reanimación, Programa de trasplantes, Actividad Hospital de día y Actividad Servicio de oncología.

Además, estarán al 50% de la jornada habitual los Servicios de farmacia hospitalaria, quirófanos programados, unidad de hospitalización a domicilio, y servicios centrales y al 25% en Consultas externas preferentes.

Asimismo, los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) funcionarán con los propios de su jornada habitual; mientras que en Emergencias sanitarias mantendrán los Servicios propios de su jornada habitual; el CICU, al 100%; el SAMU y SVA (Soporte vital avanzado), al 80%; y el SVB (Soporte Vital Básico) y TSNU (transporte sanitario no urgente) con prioridad para los traslados programados de los pacientes oncológicos, pruebas diagnósticas, radioterapia y quimioterapia y los que se someten a hemodiálisis.

Los Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC) mantendrán los Servicios propios de su jornada habitual y los Centros de Salud y consultorios auxiliares deben mantener los servicios propios de un sábado, que son "los mínimos necesarios para atender los requerimientos de la población".

Los Centros de especialidades estarán al 25% de la plantilla en una jornada habitual para la atención de las consultas preferentes; la Atención domiciliaria al 50% de la jornada habitual para garantizar la asistencia sanitaria no demorable, al igual que el Centro de transfusión Servicios del 50% de la jornada habitual para garantizar la asistencia sanitaria no demorable.

Asimismo, las oficinas de farmacia incluidas en el servicio de urgencia o turno de guardia vigente para la fecha de la huelga deberán contar con la presencia de "al menos, un farmacéutico o farmacéutica y únicamente del personal adicional cuya necesidad quede acreditada en función de la duración de la guardia, el volumen asistencial previsible, las condiciones de seguridad y la imposibilidad de prestar adecuadamente el servicio con una dotación inferior".

EDUCACIÓN

En Educación, la resolución establece, en todos los centros públicos de titularidad autonómica, la presencia de un responsable del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En centros públicos que impartan enseñanzas de primer ciclo de Infantil, dos educadores o técnicos cuando el colegio tenga cinco o menos unidades y tres en el caso de más de cinco.

En centros públicos de Infantil y Primaria, un profesor por etapa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades. En los de Infantil y Primaria que impartan primer ciclo de Infantil, un docente o educador o técnico por unidad. En los centros públicos que se imparten ESO, Bachillerato, FP, formación de adultos, idiomas y enseñanzas artísticas, un profesor por etapa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

En los centros específicos de Especial, tres educadores por cada cinco unidades. Por su parte, en los centros de enseñanza con internado, además de los que procedan por su tipología, se prestarán los servicios propios de los festivos. En todos los centros educativos privados y privados concertados, se establece la presencia de un responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas.

En todos los centros incluidos en el convenio colectivo de centros de asistencia e Infantil que impartan primer ciclo (0-3 años), un responsable de la dirección del centro. Además, en función del número de unidades, esta presencia: hasta dos unidades, un educador; de tres a cinco unidades, dos educadores; de seis o más unidades, tres educadores.

En los centros privados y privados concertados de Infantil y Primaria, un profesor por etapa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades. Y en los centros privados y privados concertados que imparten ESO, Bachillerato o FP, un profesor por etapa, con un mínimo de uno o una por cada diez unidades o fracción.

En los comedores escolares ubicados en centros educativos se establece, con criterio general, un 60% del total adscrito al servicio (personal monitor y de cocina), con redondeo al alza. También se garantizará como mínimo la presencia de un monitor por cada etapa de Infantil, Primaria, ESO y Especial.

En cuanto al personal de cocina, habrá un mínimo del 60% del habitual, asegurando el funcionamiento básico del servicio y las condiciones de seguridad alimentaria. Para los colectivos de especial protección, en Infantil 0-3 años y en Especial, se garantizará al menos el 80% del personal habitual.

TRANSPORTE

Respecto al transporte público de viajeros, la resolución establece servicios mínimos del 80 por ciento del habitual en la circulación de trenes y tranvías de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) "al no existir transporte público alternativo a causa de la huelga general".

En cuanto al resto de servicios, en mantenimiento, instalaciones fijas y talleres, incluyendo al personal del CGA ubicado en el Telemando, se establece un 70%. Y en el caso de comunicaciones y línea aérea, en todo caso, dos personas para poder garantizar que el trabajo se efectúa "en condiciones de seguridad y operatividad mínima".

Por su parte, en las Brigadas de Atención Permanente (BAP) deberán permanecer un mínimo de dos personas en cada una de ellas, cuando estas se integren por dos o más personas. En servicios de atención al cliente, centrales telefónicas y registro general se garantizará la presencia de una persona y en servicios de atención al cliente centralizados, el 90% del habitual.

En cuanto a la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), se ofrecerá el 70% de los servicios ordinarios en horas valle y el 80% en horas punta, "teniendo en cuenta la afluencia masiva de viajeros y para evitar posibles problemas de orden público". Las horas punta serán entre las 6.30 y las 9.00 horas, entre las 13.30 y las 15.30 horas y entre las 18.30 y las 21.00 horas.

Respecto al transporte interurbano de viajeros por carretera, el servicio de transporte escolar y el transporte a centros de trabajo se deberá prestar en un 50%, el transporte a aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias en un 80% de los servicios regulares y en el resto de los servicios de transporte regular de viajeros por carretera el 55% de los servicios prestados en horas punta entre las 06.00 y las 09.00 horas y entre las 17.00 y las 19.00 horas. Para el resto de las franjas horarias, se prestará el 40% de los servicios. Y en los servicios discrecionales, el 20%.

À PUNT

Y en cuanto a la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), los servicios mínimos fijan 19 periodistas redactores en Burjassot (Valencia), cinco en Alicante y cuatro en Castellón; nueve redactores audiovisuales ENG en Burjassot y uno en Castellón; seis periodistas deportivos en Burjassot, uno en Alicante y otro en Castellón; 16 operadores de cámara en Burjassot, dos en Alicante y uno en Castellón; tres grafistas; dos meteorólogos; nueve operadores de sonido y control; cuatro productores ejecutivos; ocho operadores de equipos; cuatro realizadores; siete ayudantes de realización y cuatro jefes de edición, entre otros. En total, suman 161 personas.