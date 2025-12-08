Pirata Beach Fest de Gandía acogerá el único concierto de Gossa Sorda en un festival en la Comunitat en 2026

Cartel de La Gossa Sorda - PIRATA BEACH

El Pirata Beach Fest de Gandía (Valencia) acogerá el único concierto de La Gossa Sorda en un festival en la Comunitat durante 2026, según ha informado la organización en un comunicado.

El icónico grupo valenciano, que acaba de anunciar su regreso a los escenarios después de casi diez años, confirma que estará con su nueva gira 'A Tornallom' en el Pirata de Gandía para, como ellos mismos dicen, "animar a la gente a que plante cara a las adversidades que vemos en nuestra sociedad".

En este segundo avance de cartel también se anuncia a Sanguijuelas del Guadiana, Lia Kali, Figa Flawas (único concierto en la Comunidad Valenciana) y Hoke que se suman a La Fúmiga, Evaristo, Molotov, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Boikot, Buhos, etc.

La Gossa Sorda se despidió de los escenarios en 2016 con la gira 'L'última volta' después de 20 años de éxitos en la música valenciana y de haberse consolidado como una de las bandas de referencia de la canción protesta en valenciano. Su último trabajo, 'La polseguera', (Maldito Records) en 2014, tuvo entre sus canciones grandes éxitos como 'Esbarzers'.

Durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio, Gandía se convertirá de nuevo en el epicentro de la música en vivo con la celebración de la octava edición del Pirata Beach Fest. El festival, consolidado como una de las grandes citas musicales estivales a nivel nacional, celebrándose en la costa valenciana, ofrece una programación que abarca géneros como el rock, el rap, el mestizaje y la fusion.

Ubicado en el Polígono Benieto, a escasos minutos de la playa, combina música, ambiente festivo y la brisa del Mediterráneo. Entre sus cerca de cuarenta propuestas ya descubiertas en este segundo avance de cartel, desataca la presencia de La Gossa Sorda, Evaristo, La Fúmiga, Molotov, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Boikot, Sanguijuelas del Guadiana y Buhos.

Benito Kamelas, La Fuga, Els Catarres, Segismundo Toxicómano, La Élite, Auxili, Los de Marras, Linaje, Lia Kali, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke zierre, El Diluvi, Naina, Manifa, Me Fritos & The Gimme Cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo, Hoke y El sombrero del abuelo completan este primer avance de un Pirata Gandía Fest.