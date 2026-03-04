Pirotecnia Dragón dispara una mascletà que desafía al mal tiempo: "Hemos tenido un milagro y ha funcionado"

Mascletà de este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de València - Europa Press

VALÈNCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Dragón ha disparado este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de València una 'mascletà' que ha desafiado al mal tiempo que ha cubierto de nuevo el cielo de la ciudad. “Hemos tenido un milagro y ha funcionado”, ha expresado el pirotécnico al finalizar.

El espectáculo ha contado con 160 kilos de material pirotécnico y con una duración de unos cinco minutos. El disparo ha comenzado con traca valenciana, que ha dado paso a cinco fases de artículos aéreos seguidas del bloque central que ha contado a su vez con otras cinco retenciones terrestres acompañadas también de cinco fases aéreas Simultáneas.

A continuación, ha entrado el terremoto formado por más de 1.000 metros de cuerda que ha concluido con un bombardeo final de truenos aéreos y, sin solución de continuidad, ha entrado el fina digital aéreo-terrestre culminado con un golpe de cierre hermético.

La previa de la 'mascletà' ha sido amenizada con la música de la Societat Instructiva de l’Obrer Agrícola i Musical de Benimàmet y ha dado comienzo, como es tradicional, a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, han dado la orden al pirotécnico con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'.

INVITADOS

Al finalizar, el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido un ovación por parte del público presente.

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, han presenciado el espectáculo el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la consellera de Justicia, Nuria Martínez, o la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

También han estado presentes el equipo del Valencia Basket femenino, la actriz María Barranco, el empresario y productor Jesús Cimarro, la presidenta de Avetid, Mª Ángeles Fayos, o el cantante José Manuel Casañ.

Y respecto a las comisiones falleras y juntas locales, este miércoles ha sido el turno de Josep María Bayarri-Los Isidros, Antiga Senda Senent-Alameda, Pedro Cabanes-Juan XXIII, Paseo Alameda-Avda. de Francia, Avda. de Francia-Alfredo Toran i Olmos y los representantes de Algemesí, Almàssera, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Buñol y Benifaió.

((Seguirá ampliación))