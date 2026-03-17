Pirotecnia Mediterráneo desata la locura y deja "en shock" al público con una mascletà fallera "brutal" y "apoteósica"

Representantes de Pirotecnia Valenciana saludan desde el balcón del Ayuntamiento de València tras disparar la decimoséptima 'mascletà' de las Fallas 2026 en esta ciudad. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Mediterráneo, de la localidad valenciana de Vilamarxant, ha logrado este martes desatar la locura en la plaza del Ayuntamiento de València con el disparo de la decimoséptima 'mascletà' de las Fallas 2026, una propuesta "brutal" y "apoteósica" que ha dejado "en shock" a buena parte del público congregado para presenciar este espectáculo. La fuerza del espectáculo ha provocado la rotura de los cristales de la oficina de turismo ubicada en el edificio consistorial.

El inicio y la primera parte del montaje, en el que se han usado 230 kilos de pólvora, anunciaba un disparo lleno de potencia, pero no hacía presagiar la "barbaridad" que estaba por llegar con una parte central muy fuerte que ha dado paso a un final largo cargado de una potencia e intensidad "increíbles" e "inaguantables".

Con esa conclusión, esta 'mascletà', llamada 'Catarsis', ha hecho honor a su título y ha conseguido liberar todo tipo de emociones entre los asistentes a este acto, desde lágrimas de emoción hasta efusivos gestos de admiración y palabras y expresiones para describir lo que acababa de escucharse como: "locura máxima", "barbaridad", "brutalidad", "animalada", "salvajada" o "apoteosis".

"Ha sido una catarsis colectiva, la mayor catarsis. Histórica", ha afirmado Toni García, gerente de Pirotecnia Mediterráneo. Integrantes del público han asegurado también cuando ha concluido el disparo, que se ha prolongado durante algo más de cinco minutos, que estaban "aturdidos", "enloquecidos" y "en shock". Algunos seguían boquiabiertos y eran incapaces de pronunciarse. "Sin palabras", ha logrado decir únicamente alguno de ellos tras recuperarse de la sordera que les había provocado la 'mascletà' y quitarse las manos de la cabeza y de las orejas.

Al terminar esta, el equipo pirotécnico ha sido recibido con una gran ovación, tanto en la plaza del Ayuntamiento como al subir al balcón del consistorio y saludar desde allí a todo el público congregado en este emplazamiento, conocido como 'la catedral de la pólvora'. Al acceder al balcón municipal, los congregados para escuchar el espectáculo han abierto un gran pasillo central para recibir a los pirotécnicos.

Tras ello, García ha aludido a un anuncio de coches para resumir el resultado de su 'mascletà'. "La potencia sin control no sirve para nada", ha dicho, a la vez que ha destacado la fuerza de su montaje y ha asegurado que ha estado controlado en todo momento.

"ESTAMOS EN EL LÍMITE"

"Sabemos dónde está el límite y estamos en el límite", ha dicho. Asimismo, ha comentado que la gente que acude a la plaza del Ayuntamiento de València para asistir a una 'mascletà' de Fallas "sabe que va a ver estas cosas, una 'mascletà' potente". "Esta 'mascletà' ha tenido potencia desde el principio", ha señalado.

El responsable de la pirotecnia ha detallado que su montaje ha arrancado con "un inicio con ritmo y diferentes sonidos". "Ha habido un inicio doble, uno digitalizado y otro secuenciado, que ha salido bien", ha expuesto este profesional, que ha apuntado que se ha pretendido "mezclar diferentes sonidos" y lograr un efecto de "sonido-eco".

Respecto a la parte final, el pirotécnico ha afirmado que todo el mundo "espera el terremoto" que, en este caso, "ha salido muy bien". "Ha sido muy bonito, muy rotundo y muy potente. La gente estaba llorando" de emoción, ha manifestado, al tiempo que ha aseverado que los pirotécnicos buscan al acudir a la 'catedral de la pólvora' "despertar ese sentimiento en el público, para que se vayan satisfechos a casa".

"UNO DE LOS MÁS FUERTES"

Toni García, que ha recordado que su empresa lleva diez años disparando 'mascletaes' falleras en la plaza del Ayuntamiento de València, ha asegurado que "por primera vez" el terremoto de su montaje le ha superado hasta él. "Ha sido uno de los más fuentes que hemos disparado", ha subrayado, tras lo que detallado que "todo estaba controlado".

El pirotécnico ha destacado también el recibimiento que ha tenido del público, que estaba "eufórico" al terminar la 'mascletà'. "Creo que algunos hasta me han insultado porque no podían expresarse de otra manera. Me han dicho desde 'maestro' hasta eres 'el puto amo'", ha comentado. "Este momento hay que dárselo a la gente. Se lo hemos regalado al público y se van contentos para casa", ha remarcado.

Expertos en pirotecnia que han acudido a ver este montaje han destacado su final, con "un arrebato aéreo hermético, cerrado". Han descrito esta parte de la 'mascletà' como "perfecta".

INVITADOS

Entre los asistentes al balcón del Ayuntamiento este martes para presenciar la decimoséptima 'mascletà' de las Fallas de 2026 han estado el vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus; la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; y el fiscal superior, José Francisco Ortiz Navarro.

Asimismo, han acudido la reina infantil de Castellón, Ana Colón Sastriques; la bellea del foc, Adriana Vico Melgar; la bellea del foc infantil, Valentina Tárraga; la reina de Burgos y la reina infantil de Burgos. También han estado Teresa Andrés Gonzalvo, Yaiza Canosa y representantes del mundo de la gimnasia rítmica. Antes de la 'mascletà' ha tocado en la plaza la banda del Centre Instructiu Musical de Castellar-l'Oliveral.

ASISTENCIAS DE CRUZ ROJA

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado 57 asistencias, la mayoría (39) por lipotimia. También ha habido cinco atenciones por crisis de ansiedad, cinco por heridas, dos por traumatismos, dos por patologías cardiacas, una por patología respiratoria y tres por otros motivos que no se han especificado.

Además, ha habido cinco evacuaciones a centros hospitalarios: una por herida, otra por un posible infarto, otra por hipotensión, una por traumatismos y otro por taquicardia.

Respecto a los recursos sanitarios que han trabajado este martes en el dispositivo preparado por Cruz Roja para la conocida como la 'catedral de la pólvora', se ha contado con dos ambulancias de tipo C, cuatro de tipo B, cuatro vehículos de transporte, uno de coordinación y tres postas sanitarias. Asimismo, han trabajado 41 socorristas, 28 técnicos en emergencias sanitarias (TES), cuatro enfermeros, dos médicos y dos coordinadores.