Pirotecnia Tomás atrapa al público con una 'mascletà' de Fallas "perfecta" e intensa de principio a fin

Imagen de la 'mascletà' disparada por Pirotecnia Tomás en la plaza del Ayuntamiento de València con motivo de las Fallas 2026.- EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pirotecnia Tomás, de la localidad castellonense de Benicarló, ha atrapado este miércoles al público congregado en la plaza del Ayuntamiento de València para presenciar su 'mascletà', la undécima de las Fallas de 2026, con un disparo intenso de principio a fin.

El espectáculo se ha desarrollado como estaba previsto "totalmente", siguiendo el diseño preparado por esta firma pirotécnica para este día, como ha indicado al finalizar director técnico de la empresa, Jaume Verge. "Ha ido como esperábamos, la idea planificada ha salido tal cual", ha señalado el pirotécnico que ha considerado que ha sido una 'mascletà' "perfecta".

El montaje ha logrado captar la atención de los asistentes a esta cita con la pirotecnia desde el primer momento, con unos fuertes truenos que iban anunciando el arranque del disparo y marcando su inicio.

"Nosotros siempre hacemos muchas combinaciones con digital y terrestre. Y lo que hemos hecho ha sido macar con sonido las diferentes partes de la 'mascletà'. Ha comienza con esos truenos, y luego hemos ido a la parte terrestre", para ir "aumentando" y dar "al final siempre ese toque digital que da un poco de señoría", ha expuesto Verge a los medios de comunicación.

Asimismo, ha comentado que con este espectáculo se ha querido "celebrar un día tan espectacular como el que ha salido" este miércoles 11 de marzo, despejado y soleado tras días nublados y de lluvia. "Hemos combinado ruido, terrestre, aéreo y el humo final, que siempre da ese toque final a las 'mascletaes'", ha añadido el profesional.

El espectáculo de este miércoles, titulado 'Sentiment de tradició' --'Sentimiento de tradición'-- y en el que se han quemado 132,15 kilos de pólvora en 340 segundos, ha contado entre los invitados que se han desplazado hasta el balcón del Ayuntamiento de València para presenciarlo con Su Alteza Real la Infanta Doña Elena.

Además, junto a la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, y las Falleras Mayores de la ciudad, Carmen Prades y Marta Mercader, han estado también en el balcón otros invitados como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Manuel José Baeza; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el portavoz del Partido Popular en las Corts Valencianes, Fernando Pastor Llorens.

El mundo del deporte ha estado representado por la pilotari Victoria Díez, representantes del Levante UD masculino y del equipo de voley Conqueridor Valencia. Por parte del mundo cultural han asistido Erika Bleda y Javier Godino, protagonistas de la obra 'Goya. La Melodía de una Leyenda', que se representa en el Teatro Olympia de València.

Por parte del mundo fallero han asistido directivos de las comisiones falleras de Actor Mora-Avenida Constitución, Almirante Cadarso-Conde Altea, Bolsería-Tros Alt, Marques de Caro-Doctor Chiarri y Convento Quart-Palomar; así como representantes de las Juntas Locales Falleras de los municipios de Benicarló, San Antonio de Benagéber, Silla, Sollana, Sueca y Xàtiva.

Entre los espectadores del balcón municipal estaban también las personas agraciadas en el sorteo de invitaciones que organiza el Ayuntamiento de València para que la ciudadanía pueda presenciar una 'mascletà' desde la casa consistorial.

Entre el público congregado en la plaza del Ayuntamiento para presenciar la 'mascletà', ha estado, en una zona habilitada, un grupo de veinte personas con discapacidad usuarias del Centro Ocupacional Maestrat de Benicarló, dependiente del Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS). Este centro colabora con la pirotecnia Tomás elaborando recubrimientos de algunos de los materiales que se usan en sus espectáculos.

ASISTENCIAS

Durante el disparo de este miércoles, Cruz Roja ha realizado 23 asistencias sanitarias. Tres de ellas han sido por heridas, una por traumatismos, cuatro por motivos que no se han precisado, una por quemaduras, dos por cuerpos extraños en los ojos y doce por lipotimias.

Respecto a los recursos sanitarios, la entidad ha contado con dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, siete vehículos de transporte, uno de coordinación y tres postas sanitarias. Asimismo, ha dispuesto de 60 socorristas, 12 técnicos en emergencias sanitarias (TES), seis profesionales de enfermería, cuatro médicos y cuatro coordinadores, hasta un total de 86 personas.